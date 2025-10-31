Конфликт вокруг Gulliver: ТРЦ временно закрыли из-за саботажа эксвладельца

Государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк , которые 26 июля 2025 года приобрели право собственности на торгово-офисный комплекс (ТОК) Gulliver (80% и 20% соответственно) из-за непогашенного кредита , объявили о его временном закрытии. Решение принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, поскольку бывший владелец саботирует передачу управления. Об этом сообщает пресс-служба Ощада.

Причина конфликта

Взыскание на Gulliver было инициировано государственными банками из-за невыполнения ООО «ТРИ О» своих обязательств по кредитному договору. Новые владельцы сформировали управленческую команду и заключили новые договоры аренды, начав получать первые арендные платежи.

Саботаж бывшего владельца

В Ощаде отметили, что с момента обретения права собственности представители ООО «ТРИ О» саботируют эффективное управление комплексом, создавая риски безопасного функционирования:

Блокировка доступа: Представители эксвладельца заблокировали доступ в помещения, где находятся инженерные коммуникации и критически важное оборудование (системы диспетчеризации, противопожарные системы, системы управления транспортом и медиафасадом).

Перегрузка энергосетей: ООО «ТРИ О» максимально перегружает энергоемкие системы, что приводит к отключениям электропитания и резкому износу оборудования. Это происходит несмотря на то, что Ощадбанк заключил соглашение на получение импортной электроэнергии.

Угрозы безопасности: В случае аварий специалистов банка не допускают для выяснения и устранения причин.

Банки заявляют, что эти вредные действия несут существенные риски безопасности посетителей, разрушают бизнес-процессы и наносят ущерб государственным банкам.

Временное закрытие

Во избежание аварий и техногенных угроз, владельцы приняли решение временно закрыть ТОК Gulliver с 22:00 30 октября 2025 года.

Консорциум банков сообщил о незаконных действиях правоохранительных органов и военной администрации. Они потребуют возмещения ущерба и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

О дате и времени возобновления работы комплекса будет сообщено дополнительно сразу после стабилизации ситуации.

Также отмечается, что арендаторы ТОК Gulliver получат каникулы по уплате арендных платежей на время временного приостановления работы комплекса.

«Минфин» писал, что летом 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр Gulliver из-за долгов его владельца.

Компания «Три О», владевшая Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору. Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг достигает $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).