Конфликт вокруг Gulliver: ТРЦ временно закрыли из-за саботажа эксвладельца

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2025, 12:53 Читати українською

Конфликт вокруг Gulliver: ТРЦ временно закрыли из-за саботажа эксвладельца

Государственные банки Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые 26 июля 2025 года приобрели право собственности на торгово-офисный комплекс (ТОК) Gulliver (80% и 20% соответственно) из-за непогашенного кредита, объявили о его временном закрытии. Решение принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, поскольку бывший владелец саботирует передачу управления. Об этом сообщает пресс-служба Ощада.

Gulliver временно закрыли из-за саботажа эксвладельца
Фото: ТРЦ Gulliver

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина конфликта

Взыскание на Gulliver было инициировано государственными банками из-за невыполнения ООО «ТРИ О» своих обязательств по кредитному договору. Новые владельцы сформировали управленческую команду и заключили новые договоры аренды, начав получать первые арендные платежи.

Саботаж бывшего владельца

В Ощаде отметили, что с момента обретения права собственности представители ООО «ТРИ О» саботируют эффективное управление комплексом, создавая риски безопасного функционирования:

  • Блокировка доступа: Представители эксвладельца заблокировали доступ в помещения, где находятся инженерные коммуникации и критически важное оборудование (системы диспетчеризации, противопожарные системы, системы управления транспортом и медиафасадом).
  • Перегрузка энергосетей: ООО «ТРИ О» максимально перегружает энергоемкие системы, что приводит к отключениям электропитания и резкому износу оборудования. Это происходит несмотря на то, что Ощадбанк заключил соглашение на получение импортной электроэнергии.
  • Угрозы безопасности: В случае аварий специалистов банка не допускают для выяснения и устранения причин.

Банки заявляют, что эти вредные действия несут существенные риски безопасности посетителей, разрушают бизнес-процессы и наносят ущерб государственным банкам.

Временное закрытие

Во избежание аварий и техногенных угроз, владельцы приняли решение временно закрыть ТОК Gulliver с 22:00 30 октября 2025 года.

Консорциум банков сообщил о незаконных действиях правоохранительных органов и военной администрации. Они потребуют возмещения ущерба и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

О дате и времени возобновления работы комплекса будет сообщено дополнительно сразу после стабилизации ситуации.

Также отмечается, что арендаторы ТОК Gulliver получат каникулы по уплате арендных платежей на время временного приостановления работы комплекса.

Напомним

«Минфин» писал, что летом 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр Gulliver из-за долгов его владельца.

Компания «Три О», владевшая Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору. Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг достигает $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают GuitarHero, Regard Rough и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами