Нефть дешевеет третий месяц подряд из-за сильного доллара и избытка предложения

Цены на нефть снизились в пятницу, 31 октября, направляясь к третьему подряд месячному падению. Основное давление на рынок оказывают укрепление доллара, слабые экономические данные из Китая и рост мирового предложения, которое нивелирует влияние санкций против российского экспорта. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость нефти

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 12 центов (0,18%) — до $64,88 за баррель.

Американская нефть WTI опустилась на 21 цент (0,35%) — до $60,36 за баррель.

Оба эталонных сорта нефти завершают октябрь со снижением примерно на 3%.

Ключевые факторы давления

Сильный доллар: Доллар укрепился после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение процентной ставки в декабре не гарантировано. Аналитики ANZ отметили, что более сильный доллар негативно влияет на инвестиционный аппетит ко всему сырьевому комплексу.

Слабость Китая: Цены также упали после публикации официального опроса, показавшего, что деловая активность в производственном секторе Китая сокращается уже седьмой месяц.

Избыток предложения: Наращивание добычи ключевыми игроками, включая OPEC+ и США, компенсирует любые сбои, вызванные санкциями, и оказывает давление на цены.

Рост мировой добычи

Предложение на рынке растет:

OPEC+ нацелена на небольшое повышение добычи в декабре, о чем стало известно накануне заседания группы в воскресенье. С апреля восемь членов OPEC+ уже увеличили целевые показатели добычи более чем на 2,7 млн баррелей в сутки.

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в августе достиг шестимесячного максимума.

В США добыча на прошлой неделе достигла рекордных 13,6 млн баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился приступить к масштабным закупкам американских энергоресурсов, включая нефть и газ из Аляски. Однако аналитики, в частности из Barclays, отнеслись к этому скептически, отметив, что добыча на Аляске составляет всего 3% от общего объема США.

