Нефть дешевеет третий месяц подряд из-за сильного доллара и избытка предложения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2025, 12:05 Читати українською

Нефть дешевеет третий месяц подряд из-за сильного доллара и избытка предложения

Цены на нефть снизились в пятницу, 31 октября, направляясь к третьему подряд месячному падению. Основное давление на рынок оказывают укрепление доллара, слабые экономические данные из Китая и рост мирового предложения, которое нивелирует влияние санкций против российского экспорта. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть снизились в пятницу, 31 октября, направляясь к третьему подряд месячному падению.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стоимость нефти

  • Фьючерсы на нефть Brent снизились на 12 центов (0,18%) — до $64,88 за баррель.
  • Американская нефть WTI опустилась на 21 цент (0,35%) — до $60,36 за баррель.

Оба эталонных сорта нефти завершают октябрь со снижением примерно на 3%.

Ключевые факторы давления

  • Сильный доллар: Доллар укрепился после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение процентной ставки в декабре не гарантировано. Аналитики ANZ отметили, что более сильный доллар негативно влияет на инвестиционный аппетит ко всему сырьевому комплексу.
  • Слабость Китая: Цены также упали после публикации официального опроса, показавшего, что деловая активность в производственном секторе Китая сокращается уже седьмой месяц.
  • Избыток предложения: Наращивание добычи ключевыми игроками, включая OPEC+ и США, компенсирует любые сбои, вызванные санкциями, и оказывает давление на цены.

Рост мировой добычи

Предложение на рынке растет:

  • OPEC+ нацелена на небольшое повышение добычи в декабре, о чем стало известно накануне заседания группы в воскресенье. С апреля восемь членов OPEC+ уже увеличили целевые показатели добычи более чем на 2,7 млн баррелей в сутки.
  • Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в августе достиг шестимесячного максимума.
  • В США добыча на прошлой неделе достигла рекордных 13,6 млн баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился приступить к масштабным закупкам американских энергоресурсов, включая нефть и газ из Аляски. Однако аналитики, в частности из Barclays, отнеслись к этому скептически, отметив, что добыча на Аляске составляет всего 3% от общего объема США.

Напомним

«Минфин» писал, что Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. По его словам, встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и «было принято множество решений».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает EvilReptiloid и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами