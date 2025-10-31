В Украине зафиксированы критические события, угрожающие ядерной безопасности: дополнительные повреждения на Запорожской АЭС и потеря внешнего питания на других атомных станциях после очередных обстрелов России. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
В Украине повреждены линии питания на нескольких АЭС — МАГАТЭ
ЗАЭС
После успешного восстановления внешнего электроснабжения на ЗАЭС на прошлой неделе МАГАТЭ подтвердило выявление дополнительных повреждений на резервной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Повреждения были найдены примерно в 1,8 километра от открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.
Линия «Ферросплавная-1» была одной из двух линий, которые оставались в распоряжении ЗАЭС, пока она не была потеряна 7 мая. Ее восстановление, наряду с недавно восстановленной линией «Днепровская», жизненно важно для улучшения хрупкой ситуации с ядерной безопасностью.
«Мы продолжаем интенсивно работать, чтобы обеспечить условия, необходимые для начала этих дополнительных ремонтных работ. Восстановление этой линии электропередач крайне важно», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.
Несмотря на то, что шесть реакторов ЗАЭС остановлены более трех лет, они все еще нуждаются в стабильном питании для работы основных систем безопасности, таких как насосы охлаждения. В течение последнего месяца эти системы питались аварийными дизель-генераторами, что подчеркивает постоянную уязвимость объекта.
Потеря питания на других АЭС после обстрелов
МАГАТЭ сообщили, что в результате утренней атаки 30 октября в Украине были повреждены подстанции, критически важные для обеспечения ядерной безопасности. В результате:
- Команды МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС (ПУАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) сообщили, что каждая из этих станций лишилась доступа к одной из своих внешних линий электропередач.
- Команда на Ровенской АЭС (РАЭС) сообщила, что станция была вынуждена снизить мощность двух из четырех энергоблоков по запросу оператора энергосистемы.
Персонал МАГАТЭ на ХАЭС был вынужден несколько часов находиться в укрытии в своем отеле.
«Опасности для ядерной безопасности продолжают быть очень реальными и постоянными. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию вблизи ядерных объектов и полному соблюдению семи незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности», — подчеркнул Гросси.
Помощь Украине
Отдельно МАГАТЭ продолжает оказывать комплексную помощь Украине. В рамках Миссии поддержки и помощи Херсонской области (ISAMKO), созданной после разрушения Каховской дамбы.
В частности, Украинский гидрометеорологический институт получил высокоточный изотопный анализатор воды, профинансированный Японией, а его специалисты прошли обучение в Вене.
Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила 169 поставок оборудования и материалов для ядерной безопасности и медицинской помощи общей стоимостью более 20 млн евро — при поддержке Италии, Японии и Швеции.
