В Украине повреждены линии питания на нескольких АЭС — МАГАТЭ

В Украине зафиксированы критические события, угрожающие ядерной безопасности: дополнительные повреждения на Запорожской АЭС и потеря внешнего питания на других атомных станциях после очередных обстрелов России. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

ЗАЭС

После успешного восстановления внешнего электроснабжения на ЗАЭС на прошлой неделе МАГАТЭ подтвердило выявление дополнительных повреждений на резервной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Повреждения были найдены примерно в 1,8 километра от открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.

Линия «Ферросплавная-1» была одной из двух линий, которые оставались в распоряжении ЗАЭС, пока она не была потеряна 7 мая. Ее восстановление, наряду с недавно восстановленной линией «Днепровская», жизненно важно для улучшения хрупкой ситуации с ядерной безопасностью.

«Мы продолжаем интенсивно работать, чтобы обеспечить условия, необходимые для начала этих дополнительных ремонтных работ. Восстановление этой линии электропередач крайне важно», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Несмотря на то, что шесть реакторов ЗАЭС остановлены более трех лет, они все еще нуждаются в стабильном питании для работы основных систем безопасности, таких как насосы охлаждения. В течение последнего месяца эти системы питались аварийными дизель-генераторами, что подчеркивает постоянную уязвимость объекта.

Потеря питания на других АЭС после обстрелов

МАГАТЭ сообщили, что в результате утренней атаки 30 октября в Украине были повреждены подстанции, критически важные для обеспечения ядерной безопасности. В результате:

Команды МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС (ПУАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) сообщили, что каждая из этих станций лишилась доступа к одной из своих внешних линий электропередач.

Команда на Ровенской АЭС (РАЭС) сообщила, что станция была вынуждена снизить мощность двух из четырех энергоблоков по запросу оператора энергосистемы.

Персонал МАГАТЭ на ХАЭС был вынужден несколько часов находиться в укрытии в своем отеле.

«Опасности для ядерной безопасности продолжают быть очень реальными и постоянными. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию вблизи ядерных объектов и полному соблюдению семи незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности», — подчеркнул Гросси.

Помощь Украине

Отдельно МАГАТЭ продолжает оказывать комплексную помощь Украине. В рамках Миссии поддержки и помощи Херсонской области (ISAMKO), созданной после разрушения Каховской дамбы.

В частности, Украинский гидрометеорологический институт получил высокоточный изотопный анализатор воды, профинансированный Японией, а его специалисты прошли обучение в Вене.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила 169 поставок оборудования и материалов для ядерной безопасности и медицинской помощи общей стоимостью более 20 млн евро — при поддержке Италии, Японии и Швеции.