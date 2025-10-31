Multi от Минфин
українська
31 октября 2025, 10:01 Читати українською

В Украине повреждены линии питания на нескольких АЭС — МАГАТЭ

В Украине зафиксированы критические события, угрожающие ядерной безопасности: дополнительные повреждения на Запорожской АЭС и потеря внешнего питания на других атомных станциях после очередных обстрелов России. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В Украине повреждены линии питания на нескольких АЭС
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ЗАЭС

После успешного восстановления внешнего электроснабжения на ЗАЭС на прошлой неделе МАГАТЭ подтвердило выявление дополнительных повреждений на резервной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Повреждения были найдены примерно в 1,8 километра от открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.

Линия «Ферросплавная-1» была одной из двух линий, которые оставались в распоряжении ЗАЭС, пока она не была потеряна 7 мая. Ее восстановление, наряду с недавно восстановленной линией «Днепровская», жизненно важно для улучшения хрупкой ситуации с ядерной безопасностью.

«Мы продолжаем интенсивно работать, чтобы обеспечить условия, необходимые для начала этих дополнительных ремонтных работ. Восстановление этой линии электропередач крайне важно», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Несмотря на то, что шесть реакторов ЗАЭС остановлены более трех лет, они все еще нуждаются в стабильном питании для работы основных систем безопасности, таких как насосы охлаждения. В течение последнего месяца эти системы питались аварийными дизель-генераторами, что подчеркивает постоянную уязвимость объекта.

Потеря питания на других АЭС после обстрелов

МАГАТЭ сообщили, что в результате утренней атаки 30 октября в Украине были повреждены подстанции, критически важные для обеспечения ядерной безопасности. В результате:

  • Команды МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС (ПУАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) сообщили, что каждая из этих станций лишилась доступа к одной из своих внешних линий электропередач.
  • Команда на Ровенской АЭС (РАЭС) сообщила, что станция была вынуждена снизить мощность двух из четырех энергоблоков по запросу оператора энергосистемы.

Персонал МАГАТЭ на ХАЭС был вынужден несколько часов находиться в укрытии в своем отеле.

«Опасности для ядерной безопасности продолжают быть очень реальными и постоянными. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию вблизи ядерных объектов и полному соблюдению семи незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности», — подчеркнул Гросси.

Помощь Украине

Отдельно МАГАТЭ продолжает оказывать комплексную помощь Украине. В рамках Миссии поддержки и помощи Херсонской области (ISAMKO), созданной после разрушения Каховской дамбы.

В частности, Украинский гидрометеорологический институт получил высокоточный изотопный анализатор воды, профинансированный Японией, а его специалисты прошли обучение в Вене.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила 169 поставок оборудования и материалов для ядерной безопасности и медицинской помощи общей стоимостью более 20 млн евро — при поддержке Италии, Японии и Швеции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
31 октября 2025, 11:01
#
Персонал МАГАТЕ на ХАЕС був змушений кілька годин перебувати в укритті у своєму готелі.


бідосі
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
