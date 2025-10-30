АМКУ отклонил первую заявку «Киевстара» на покупку GigaCloud, но оператор подал ее повторно

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил первоначальную заявку мобильного оператора «Киевстар» по поводу приобретения контрольной доли в одном из крупнейших облачных провайдеров страны — компании GigaCloud. Об этом, в ответ на запрос украинского Forbes, сообщили в Антимонопольном комитете.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

3 октября 2025 года Комитет отклонил первое заявление «Киевстара». Причиной отказа стало то, что «Заявление не отвечало требованиям положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации хозяйствующих субъектов».

Несмотря на отклонения, «Киевстар» продолжил попытки расширить свой M&A портфель и 24 октября 2025 подал повторную заявку на покупку GigaCloud. В настоящее время АМКУ осуществляет анализ документов, добавленных в новое заявление.

Напомним

«Киевстар» впервые подал документы на приобретение GigaCloud 19 сентября. По информации dev.ua, речь идет о покупке 80% компании.

Это приобретение является частью стратегии материнской компании «Киевстар» Veon, которая обязалась инвестировать $1 млрд в украинскую экономику в течение пяти лет.

В 2025 году Veon уже приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди стоит также покупка сайта Tabletki.ua.

GigaCloud — ключевой игрок на рынке облачных сервисов для бизнеса. Среди его клиентов — агрохолдинг Kernel, система Prozorro и киевский ЦУМ.

Финансовые показатели GigaCloud (2024 год): доход — 410 млн грн, чистая прибыль — 45,6 млн грн.

Инфраструктура: компания располагает оборудованием в 5 дата-центрах, расположенных в Киеве, Львове и Варшаве.