Кабинет Министров поддержал запуск цифровой экосистемы «Обрій» — нового государственного инструмента, объединяющего услуги по трудоустройству, переквалификации и поддержке людей, потерявших работу. Об этом в телеграм-канале написала премьер-министр Юлия Свириденко.
«Обрій»: в Украине заработала цифровая экосистема поддержки безработных
Почему это важно
Через приложение «Дия» пользователи смогут:
- зарегистрировать статус безработного,
- оформить пособие по безработице,
- официально уволиться даже с предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях,
- получить грант до 15 000 грн на переквалификацию или обучение.
Как работает система
Система «Обрій» работает на базе искусственного интеллекта (AI-matching) — автоматически определяет, кто потерял работу, и подбирает релевантные вакансии по навыкам, опыту и локации.
Аналитический модуль в реальном времени позволит государству и бизнесу прогнозировать потребности в кадрах и навыках, что станет важным элементом формирования политики занятости и профессионального образования.
К экосистеме подключаются все ключевые государственные учреждения, а администратором системы станет Государственная служба занятости.
Проект «Обрій» — часть цифровой трансформации рынка труда, которая имеет целью оказать поддержку украинцев, потерявших работу, быстрой, прозрачной и удобной в онлайн-формате.
