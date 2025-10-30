«Обрій»: в Украине заработала цифровая экосистема поддержки безработных

Кабинет Министров поддержал запуск цифровой экосистемы « Обрій » — нового государственного инструмента, объединяющего услуги по трудоустройству, переквалификации и поддержке людей, потерявших работу. Об этом в телеграм-канале написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Почему это важно

Через приложение «Дия» пользователи смогут:

зарегистрировать статус безработного,

оформить пособие по безработице,

официально уволиться даже с предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях,

получить грант до 15 000 грн на переквалификацию или обучение.

Как работает система

Система «Обрій» работает на базе искусственного интеллекта (AI-matching) — автоматически определяет, кто потерял работу, и подбирает релевантные вакансии по навыкам, опыту и локации.

Аналитический модуль в реальном времени позволит государству и бизнесу прогнозировать потребности в кадрах и навыках, что станет важным элементом формирования политики занятости и профессионального образования.

К экосистеме подключаются все ключевые государственные учреждения, а администратором системы станет Государственная служба занятости.

Проект «Обрій» — часть цифровой трансформации рынка труда, которая имеет целью оказать поддержку украинцев, потерявших работу, быстрой, прозрачной и удобной в онлайн-формате.