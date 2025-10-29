Multi от Минфин
29 октября 2025, 18:12

Биткоин не опустится ниже $100 000, но при одном условии — Standard Chartered

Биткоин может никогда больше не опуститься ниже отметки $100 000, если текущие положительные макроэкономические и геополитические события сохранятся в течение этой недели. Такое мнение высказал Джеффри Кендрик, руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered, сообщает The Block.

Биткойн не опустится ниже $100 000
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Геополитика снимает напряжение

В своей новой аналитической записке Кендрик отметил, что улучшение торговых переговоров между США и Китаем превратило рыночные опасения на прошлой неделе в надежду. Ожидается, что встреча президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в четверг, 30 октября, может завершить соглашение.

Китай может отложить контроль за экспортом редкоземельных элементов, а также планирует купить значительные объемы американских соевых бобов. Вашингтон может отменить угрозу относительно 100% пошлин. Смягчение напряженности подняло настроения на рынках рисковых активов.

Ключевые сигналы для роста

Кендрик очертил три ключевых признака, которые подтвердят новую волну роста:

  • Соотношение биткоина к золоту: Он будет наблюдать за этим соотношением (сравнение рыночной капитализации биткоина к золоту) и ждет, когда оно превысит отметку 30, что будет сигнализировать о завершении «периода страха».
  • Приток средств в споте биткоин-ETF: Эксперт считает, что «пришло время догнать» золото. На прошлой неделе из американских золотых ETF было выведено более 2 млрд долларов. Если хотя бы половина этой суммы вернется в биткоин-ETF, это станет мощным сигналом.
  • Новый исторический максимум (ATH): По словам Кендрик, новый ATH станет «смертным звоном» для тех, кто считает, что цены биткоина обязательно должны достичь пика в соответствии с циклом халвинга. Он подчеркнул, что цикл халвинга «мертв», а на рынок гораздо больше влияют потоки средств через ETF.

Макроэкономический фон

Кроме геополитики, на биткоин положительно повлияет и ожидаемое заседание ФРС в среду. Ожидается очередное понижение ставки на 25 базисных пунктов.

В дополнение, неделя будет насыщена отчетами о доходах ведущих американских технологических компаний, включая Microsoft, Meta, Google, Apple и Amazon, а также криптокомпаний, таких как MicroStrategy и Coinbase.

«Если эта неделя уйдет хорошо, биткоин может никогда больше не опуститься ниже $100 000», — подытожил Кендрик.

На момент публикации новости биткоин торгуется около $111 925.

Напомним

5 октября 2025 года биткоин установил исторический максимум выше $125 тысяч.

Но уже 10 октября произошел обвал крипторынки, что повлекло за собой наибольшую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории. По данным аналитической платформы Coinglass, за одни сутки были принудительно закрыты позиции на сумму свыше $19 млрд. Биткоин в моменте опускался до $104 950.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
