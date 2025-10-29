Multi от Минфин
українська
29 октября 2025, 19:30

Как изменилась средняя зарплата в Украине и в каких регионах платят больше всего

В сентябре 2025 года средняя заработная плата в Украине выросла до 26623 гривны, что на 2,7% больше, чем в августе 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменилась средняя зарплата в Украине
Фото: НБУ

Региональные отличия

Высокий уровень средней зарплаты традиционно зафиксирован в столице, а также в некоторых восточных регионах:

  • Киев: 40 111 грн (самая высокая).
  • Луганская область: 32 952 грн.
  • Днепропетровская область: 27 416 грн.

Самые низкие показатели зафиксированы в западных и центральных областях:

  • Черновицкая область: 18 841 грн (самая низкая).
  • Кировоградская область: 19 065 грн.

Отрасли

Разница в оплате труда между секторами экономики остается существенной:

  • Самая высокая зарплата в сфере информации и телекоммуникаций — 64 330 грн.
  • Самая низкая зарплата в сфере образования — 16 901 грн.

Задолженность

Несмотря на рост средней зарплаты, общая задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2025 составила 3,7 млрд грн.

Прогноз

Напомним, Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы прогнозирует ускоренный рост средней заработной платы. За три года она должна достигнуть почти 40 тысяч грн.

Автор:
Роман Мирончук
