Как изменилась средняя зарплата в Украине и в каких регионах платят больше всего

В сентябре 2025 года средняя заработная плата в Украине выросла до 26623 гривны, что на 2,7% больше, чем в августе 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Региональные отличия

Высокий уровень средней зарплаты традиционно зафиксирован в столице, а также в некоторых восточных регионах:

Киев: 40 111 грн (самая высокая).

Луганская область: 32 952 грн.

Днепропетровская область: 27 416 грн.

Самые низкие показатели зафиксированы в западных и центральных областях:

Черновицкая область: 18 841 грн (самая низкая).

Кировоградская область: 19 065 грн.

Отрасли

Разница в оплате труда между секторами экономики остается существенной:

Самая высокая зарплата в сфере информации и телекоммуникаций — 64 330 грн.

Самая низкая зарплата в сфере образования — 16 901 грн.

Задолженность

Несмотря на рост средней зарплаты, общая задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2025 составила 3,7 млрд грн.

Прогноз

Напомним, Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы прогнозирует ускоренный рост средней заработной платы. За три года она должна достигнуть почти 40 тысяч грн.