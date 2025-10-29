Украинцев предупреждают о подорожании тепличных овощей

Зимой 2026 года цены на тепличные овощи в Украине, вероятно, будут расти из-за перебоев с электроэнергией и подорожанием энергоносителей. На полках будет доминировать импорт прежде всего из Турции, а внутреннее предложение сократится до минимума, сообщает координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.

Что будет происходить с ценами

В период с ноября по февраль-март доля украинских тепличных овощей не будет превышать 10%. Причина — высокая стоимость всех видов энергоносителей для отопления теплиц и девальвации гривны, что делает производство экономически невыгодным.

Зимой рынок будет снабжаться преимущественно турецкой продукцией. Климатические условия позволяют там снизить затраты на обогрев, поэтому себестоимость ниже, а логистика в Европу налажена. Это формирует ценовой предел и для Украины, ведь сети ориентируются на более доступный импорт.

Украинские огурцы, томаты, зелень и капуста будут оставаться в продаже, но преимущественно в качестве нишевого товара для потребителей, готовых платить премию за локальное происхождение. Ценники будут выше импортных, а объемы реализации — ограниченными.

