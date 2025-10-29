Multi от Минфин
29 октября 2025, 16:40

Украинцев предупреждают о подорожании тепличных овощей

Зимой 2026 года цены на тепличные овощи в Украине, вероятно, будут расти из-за перебоев с электроэнергией и подорожанием энергоносителей. На полках будет доминировать импорт прежде всего из Турции, а внутреннее предложение сократится до минимума, сообщает координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.

Зимой 2026 года цены на тепличные овощи в Украине, вероятно, будут расти из-за перебоев с электроэнергией и подорожанием энергоносителей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что будет происходить с ценами

В период с ноября по февраль-март доля украинских тепличных овощей не будет превышать 10%. Причина — высокая стоимость всех видов энергоносителей для отопления теплиц и девальвации гривны, что делает производство экономически невыгодным.

Зимой рынок будет снабжаться преимущественно турецкой продукцией. Климатические условия позволяют там снизить затраты на обогрев, поэтому себестоимость ниже, а логистика в Европу налажена. Это формирует ценовой предел и для Украины, ведь сети ориентируются на более доступный импорт.

Украинские огурцы, томаты, зелень и капуста будут оставаться в продаже, но преимущественно в качестве нишевого товара для потребителей, готовых платить премию за локальное происхождение. Ценники будут выше импортных, а объемы реализации — ограниченными.

Читайте: Овощи дешевеют, но хлеб может подорожать еще на 5−10%

По словам эксперта, пиковые оптовые цены в прошлые сезоны достигали 150−160 грн за килограмм в период новогодних праздников и конца января. Локальная продукция иногда продавалась и более 200 грн за килограмм, однако такие продажи были небольшими партиями.

Дальнейшее удорожание будет ограничиваться конкурентным импортом: как только цены превышают восприимчивый уровень, спрос сокращается, особенно учитывая падение покупательной способности домохозяйств во время войны.

В итоге зимний рынок будет формироваться, прежде всего, конкуренцией с импортом, который фактически будет определять верхний предел цен.

Атака на энергетику

Напомним, российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины набирают новые масштабы. Кремль активно использует дешевые дроны Shahed и ракеты для нанесения точечных ударов по электрическим сетям страны.

С приходом зимы россия стремится разрушить ключевые элементы энергетической системы, надеясь сделать большие части Украины непригодными для жизни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
