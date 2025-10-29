Multi от Минфин
українська
29 октября 2025, 16:22 Читати українською

OpenAI остается в Калифорнии и готовится к IPO, которое может стать одним из крупнейших в истории

Компания OpenAI достигла соглашения с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой о своей реструктуризации, пообещав остаться и расширяться в штате. Эта договоренность устраняет ключевое препятствие для преобразования ИИ-гиганта в более традиционную коммерческую структуру и открывает путь к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO), которое может стать одним из крупнейших в истории и состояться уже в 2027 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

OpenAI готовится к IPO
Sam Altman, CEO of OpenAI Bloomberg | Getty Images

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза отъезда

Соглашение стало результатом длительного противостояния и расследования со стороны офиса генерального прокурора Калифорнии, которое сопровождалось активным лоббированием со стороны критиков OpenAI. В течение нескольких месяцев компания намекала, что готова покинуть Калифорнию, которую называла «экономическим сердцем» штата, если Бонта заблокирует ее планы реструктуризации.

Ключевым моментом стал разговор CEO OpenAI Сэма Альтмана с Робом Бонтой почти две недели назад. Альтман заверил генпрокурора, что он предан Калифорнии и не будет судиться со штатом или покидать его, как это делали другие (намекая на своего конкурента Илона Маска).

В финальном соглашении, заключенном в понедельник вечером, содержится обязательство OpenAI остаться в Калифорнии и расширить свое присутствие там.

Путь к IPO и условия сделки

Новая корпоративная структура позволит OpenAI двигаться к IPO, которое, по словам источников, может состояться уже в 2027 году. Альтман подтвердил во вторник, что IPO вероятно, но конкретных планов по срокам нет. Учитывая текущую оценку OpenAI, это может стать одним из крупнейших IPO в истории.

В обмен на согласие генпрокурора, OpenAI согласилась на ряд правил, которые сохраняют надзор над компанией со стороны ее первоначальной некоммерческой организации (теперь называется OpenAI Foundation) и офиса генпрокурора.

OpenAI Foundation сохраняет контроль над коммерческой компанией и будет назначать ее совет директоров.

Соглашение включает создание комитета по безопасности, который будет иметь полномочия приостанавливать выпуск новых моделей ИИ.

Офис генпрокурора получил гарантии независимости совета директоров некоммерческой организации и обязательства получать предупреждения (как минимум за три недели) о любых значительных изменениях в структуре или миссии компании.

Политическое давление и лоббирование

Противостояние происходило на фоне растущего влияния OpenAI, которая стала самым дорогим стартапом США и одним из двигателей фондового рынка. Это оказывало давление на чиновников. Мэр Сан-Франциско Дэниел Лур'е звонил Бонти, подчеркивая важность сохранения OpenAI в городе. Сама компания привлекла влиятельных демократических лоббистов для поддержки своего плана.

В то же время OpenAI пришлось преодолевать сопротивление профсоюзов, некоммерческих организаций и конкурентов, которые утверждали, что компания изменяет своей первоначальной благотворительной миссии. В мае OpenAI пошла на уступку, согласившись оставить контроль над новой коммерческой структурой за некоммерческой материнской организацией.

Реструктуризация OpenAI

До последнего времени OpenAI имела уникальную структуру «ограниченной прибыли», где некоммерческая организация контролировала коммерческую дочернюю компанию, а доходы инвесторов были ограничены. Новая структура, хотя и сохраняет формальный контроль некоммерческого фонда (OpenAI Foundation), приближает коммерческое подразделение к традиционной корпоративной модели, что является необходимым условием для выхода на IPO и привлечения еще большего капитала для финансирования разработки ИИ. Сохранение надзорных функций за фондом и генеральным прокурором Калифорнии является компромиссом, призванным успокоить критиков и сохранить видимость соблюдения первоначальной миссии.

Читайте также: Реструктуризация разработчика ChatGPT: Microsoft получает 27% OpenAI

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
