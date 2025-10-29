Visa расширяет криптосервисы: поддержка четырех стейблкоинов на четырех блокчейнах

Компания Visa добавила поддержку четырех стейблкоинов на четырех разных сетях. Об этом заявил генеральный директор компании Райан Макинерни во время телефонной конференции, опубликованной в The Motley Fool.

Расширение криптовозможностей

Visa добавила возможность работы с четырьмя стейблкоинами в четырех разных сетях. Эти стабильные монеты, привязанные к двум фиатным валютам, можно будет конвертировать в 25 национальных валют.

Платформа «Visa-as-a-Service»

Макинерни подчеркнул, что в основе новой модели лежит концепция «Visa-as-a-Service», предоставляющая участникам рынка полный стек для построения платежных решений, включающая:

Базовый слой («сеть сетей» Visa).

Уровень сервисов и инструментов.

Уровень готовых решений.

Уровень доступа (SDK и API).

Ключевые достижения 2025 года

Компания масштабировала свой базовый уровень («сеть сетей») путем увеличения количества точек до 12 млрд. и подготовки к внедрению нового поколения процессингового центра VisaNet.

Среди других результатов:

Криптотранзакции: С 2020 года Visa обработала соглашения в криптоактивах и стейблкоинах на общую сумму $140 млрд.

Токенизация: Количество Visa Tokens (заменителей реальных номеров карт) возросло до 16 млрд.

Безопасность: Система Visa Scam Disruption предотвратила убытки на $1 млрд.

Искусственный интеллект (ИИ): Компания развивает ИИ-систему Visa Intelligent Commerce для персонализации и безопасности, а также запустила MCP Server для взаимодействия ИИ-систем с API компании.

«Мы перестали быть просто сетью карт. Теперь Visa — это платформа, на которой можно строить финансовые продукты: от платежей до криптоактивов, от бизнес-карт до ИИ-инструментов», — резюмировал гендиректор Visa.

Напомним

В июле 2025 года Visa объявляла о поддержке PYUSD, USDG и EURC, которые, вероятно, вошли в эту четверку.

Кроме того, в конце сентября компания запустила пилотный проект трансграничных платежей в стэйблкоине USDC.

Что такое стейблкоины

Стейблкоин (например, USDC или USDT) — это цифровой аналог доллара, который можно мгновенно и дешево передавать через блокчейн без посредничества банков. Эта стабильность делает их идеальным инструментом для платежей и расчетов.