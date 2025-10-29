Система BankID НБУ укрепляет позиции: идентификации за квартал выросли на 17%

Система удаленной идентификации BankID НБУ продолжает расти и остается одним из основных инструментов доступа украинцев к онлайн-услугам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика использования

В III квартале 2025 года через систему было осуществлено 27,7 млн. успешных идентификаций. Это на 17% больше, чем в предыдущем квартале.

Рост охватил как государственный, так и коммерческий секторы:

Некоммерческие абоненты (государственные учреждения) — рост на 18%.

Коммерческие абоненты — рост на 3%.

Государственные услуги — драйвер роста

Наибольший вклад в рост некоммерческого сегмента внесли государственные онлайн-порталы. 64% всех идентификаций (17,6 млн) пришлись на ID.GOV.UA, показав рост на 20%.

Активность в государственных приложениях:

Мобильное приложение «Резерв+»: 5,5 млн идентификаций (+18%).

Приложение «Действие»: 2,6 млн идентификаций (+10%).

Особенно значительно возросло количество транзакций в образовательном приложении «Мрия» — в 10 раз, до 91 тыс. идентификаций.

Расширение и тарифы

За III квартал 2025 года к системе присоединились новые поставщики услуг, включая сервисы «зарплата по требованию», платформы для недвижимости и финансовые компании.

По состоянию на конец сентября 2025 года, BankID НБУ объединял 39 банков-идентификаторов и 108 абонентов — поставщиков услуг.

В сентябре НБУ также оптимизировал межабонентские тарифы, чтобы повысить привлекательность системы для новых сегментов бизнеса и стимулировать создание инновационных онлайн решений. Ожидается, что это будет способствовать сбалансированному развитию рынка цифровой идентификации в Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что в первом полугодии 2025 года украинцы стали активнее использовать систему BankID Национального банка Украины (НБУ) для электронной идентификации. За этот период было осуществлено 50,8 млн. успешных идентификаций, из которых 23,6 млн. пришлись на второй квартал.