Цены на нефть выросли в среду, 29 октября, благодаря значительному сокращению запасов нефти в США и оптимизма по поводу предстоящей встречи лидеров Соединенных Штатов и Китая — двух крупнейших потребителей нефти в мире. Об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу встречи лидеров США и Китая
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,34% до $64,62 за баррель.
Фьючерсы на американскую WTI поднялись на 0,33% до $60,35.
Новый импульс в отношениях США-Китай
Китайский МИД подтвердил, что президент Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Пусане, Южная Корея. Ожидается, что встреча «вдохнет новый импульс в развитие отношений».
Китай также выразил готовность сотрудничать в борьбе с фентанилом. Это произошло после того, как Трамп заявил, что может снизить тарифы на китайские товары в обмен на обязательства Пекина ограничить экспорт химических прекурсоров фентанила.
Значительное сокращение запасов в США
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе значительно сократились:
- Запасы нефти упали на 4,02 млн баррелей.
- Запасы бензина снизились на 6,35 млн баррелей.
- Запасы дистиллятов сократились на 4,36 млн баррелей.
Такое неожиданно большое сокращение запасов повлекло за собой рост цен на предыдущей сессии и продолжает поддерживать рынок сегодня.
Влияние санкций и позиция OPEC+
Как отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, хотя неожиданное сокращение запасов и поддержало цены, основными двигателями рынка остаются санкционные риски и позиция OPEC+. Она предупредила, что ралли может быть ограничено из-за мягкости спроса и наличия свободных мощностей.
На прошлой неделе Brent и WTI достигли наибольшего недельного прироста с июня после того, как президент Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний (ЛУКойл и Роснефть).
Однако сомнения в том, смогут ли санкции компенсировать избыток предложения, а также разговоры о возможном увеличении добычи OPEC+ привели к падению обоих бенчмарков на 1,9% на предыдущей сессии.
Относительно OPEC+ источники сообщают, что группа склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, возможно, на 137 000 баррелей в сутки.
Гендиректор саудовской Aramco заявил, что спрос на нефть остается высоким, а спрос из Китая — стабильно сильным.
