Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу встречи лидеров США и Китая

Цены на нефть выросли в среду, 29 октября, благодаря значительному сокращению запасов нефти в США и оптимизма по поводу предстоящей встречи лидеров Соединенных Штатов и Китая — двух крупнейших потребителей нефти в мире. Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,34% до $64,62 за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI поднялись на 0,33% до $60,35.

Новый импульс в отношениях США-Китай

Китайский МИД подтвердил, что президент Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Пусане, Южная Корея. Ожидается, что встреча «вдохнет новый импульс в развитие отношений».

Китай также выразил готовность сотрудничать в борьбе с фентанилом. Это произошло после того, как Трамп заявил, что может снизить тарифы на китайские товары в обмен на обязательства Пекина ограничить экспорт химических прекурсоров фентанила.

Значительное сокращение запасов в США

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе значительно сократились:

Запасы нефти упали на 4,02 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 6,35 млн баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 4,36 млн баррелей.

Такое неожиданно большое сокращение запасов повлекло за собой рост цен на предыдущей сессии и продолжает поддерживать рынок сегодня.

Влияние санкций и позиция OPEC+

Как отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, хотя неожиданное сокращение запасов и поддержало цены, основными двигателями рынка остаются санкционные риски и позиция OPEC+. Она предупредила, что ралли может быть ограничено из-за мягкости спроса и наличия свободных мощностей.

На прошлой неделе Brent и WTI достигли наибольшего недельного прироста с июня после того, как президент Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний (ЛУКойл и Роснефть).

Однако сомнения в том, смогут ли санкции компенсировать избыток предложения, а также разговоры о возможном увеличении добычи OPEC+ привели к падению обоих бенчмарков на 1,9% на предыдущей сессии.

Относительно OPEC+ источники сообщают, что группа склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, возможно, на 137 000 баррелей в сутки.

Гендиректор саудовской Aramco заявил, что спрос на нефть остается высоким, а спрос из Китая — стабильно сильным.