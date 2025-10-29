Multi от Минфин
Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу встречи лидеров США и Китая

Цены на нефть выросли в среду, 29 октября, благодаря значительному сокращению запасов нефти в США и оптимизма по поводу предстоящей встречи лидеров Соединенных Штатов и Китая — двух крупнейших потребителей нефти в мире. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть растут
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,34% до $64,62 за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI поднялись на 0,33% до $60,35.

Новый импульс в отношениях США-Китай

Китайский МИД подтвердил, что президент Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Пусане, Южная Корея. Ожидается, что встреча «вдохнет новый импульс в развитие отношений».

Китай также выразил готовность сотрудничать в борьбе с фентанилом. Это произошло после того, как Трамп заявил, что может снизить тарифы на китайские товары в обмен на обязательства Пекина ограничить экспорт химических прекурсоров фентанила.

Значительное сокращение запасов в США

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе значительно сократились:

  • Запасы нефти упали на 4,02 млн баррелей.
  • Запасы бензина снизились на 6,35 млн баррелей.
  • Запасы дистиллятов сократились на 4,36 млн баррелей.

Такое неожиданно большое сокращение запасов повлекло за собой рост цен на предыдущей сессии и продолжает поддерживать рынок сегодня.

Влияние санкций и позиция OPEC+

Как отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, хотя неожиданное сокращение запасов и поддержало цены, основными двигателями рынка остаются санкционные риски и позиция OPEC+. Она предупредила, что ралли может быть ограничено из-за мягкости спроса и наличия свободных мощностей.

На прошлой неделе Brent и WTI достигли наибольшего недельного прироста с июня после того, как президент Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний (ЛУКойл и Роснефть).

Однако сомнения в том, смогут ли санкции компенсировать избыток предложения, а также разговоры о возможном увеличении добычи OPEC+ привели к падению обоих бенчмарков на 1,9% на предыдущей сессии.

Относительно OPEC+ источники сообщают, что группа склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, возможно, на 137 000 баррелей в сутки.

Гендиректор саудовской Aramco заявил, что спрос на нефть остается высоким, а спрос из Китая — стабильно сильным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
