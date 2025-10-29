$2 млн за продажу домена: с чем столкнулся monobank и как это может повлиять на клиентов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2025, 16:00 Читати українською

$2 млн за продажу домена: с чем столкнулся monobank и как это может повлиять на клиентов

Недавняя история с monobank привлекла внимание всего финтех-сообщества Украины. Речь идет о домене monobank.com, владелец которого, по словам соучредителя банка Олега Гороховского, якобы предлагал продать адрес за два миллиона долларов. Этот случай — яркий пример явления, которое в мире называют киберсквотингом. О последствиях сложившейся ситуации и вариантах снижения рисков для бизнеса «Минфину» написал управляющий партнер Юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Александр Курявый.

Недавняя история с monobank привлекла внимание всего финтех-сообщества Украины.

Что произошло

Домен monobank.com был зарегистрирован еще в 2014 году — за три года до появления украинского monobank. Владельцем домена является частное лицо Богдан Шевчук, который отрицает любые попытки «продать» домен за миллионы и утверждает, что действует законно. В то же время команда монобанка считает, что использование этого адреса создает риски для пользователей: клиенты могут попасть на сторонний сайт, приняв его за официальный ресурс банка, и оставить там свои персональные данные.

С юридической точки зрения ситуация непростая: домен был зарегистрирован ранее, однако бренд monobank приобрел значительную популярность, и теперь банк имеет законное право защищать свою торговую марку от действий, которые могут создавать путаницу или наносить ущерб репутации.

Что такое киберсквотинг

Киберсквотинг (cybersquatting) — это практика, когда лицо регистрирует или удерживает доменное имя, похожее на уже известный бренд или торговую марку, с целью получения выгоды. Чаще всего — для дальнейшей продажи, переадресации трафика или создания ассоциации с популярным брендом.

В международной практике такое поведение рассматривается как недобросовестное использование коммерческой репутации другого лица. В Украине термин «киберсквотинг» законодательно не определен, однако подобные действия подпадают под:

  • Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»
  • Закон «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»
  • а также под общие положения гражданского законодательства о защите неимущественных прав и деловой репутации.

Как решаются доменные споры

Для украинских доменов (.ua) существует процедура UA-DRP (Ukrainian Domain Name Dispute Resolution Policy), которая позволяет правообладателю инициировать передачу или отмену домена, если доказано:

1. Схожесть домена до степени смешения с торговой маркой;
2. Отсутствие законных прав или интересов у текущего владельца;
3. Использование домена с недобросовестным умыслом (например, продажа бренда или введение потребителей в заблуждение).

Как именно работает процедура UA-DRP

Процедура UA-DRP — это внесудебный механизм разрешения доменных споров, который действует под эгидой Центра арбитража и медиации ВОИС (WIPO) и используется для доменов в зоне .ua и ее поддоменах. Она проходит полностью онлайн и длится обычно 30−60 дней.

Правовладелец подает электронную жалобу с доказательствами своего права на торговую марку, а также материалами, подтверждающими недобросовестное использование домена. После рассмотрения дела арбитражная панель принимает решение — передать домен правообладателю или отменить его регистрацию. Это решение является обязательным к исполнению для регистратора домена, поэтому процедура считается эффективной альтернативой судебному процессу.

Для международных зон (.com, .net, .org) действует аналогичная процедура UDRP, которую администрирует Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Такие дела рассматриваются онлайн, и решение принимается арбитражной комиссией без суда.

В чем сложность ситуации с monobank Проблема заключается во времени регистрации домена. Поскольку monobank.com появился до создания банка, доказать «злой умысел» при его первоначальной регистрации сложно.

Однако правовая позиция monobank может строиться на фактическом использовании домена. Если владелец домена в настоящее время пытается извлечь выгоду из популярности бренда или предлагает его продажу по непропорционально высокой цене, это может трактоваться как злоупотребление правом или паразитирование на торговой марке.

Международная практика неоднократно становилась на сторону компаний в подобных случаях, когда доказано, что домен использовался именно для эксплуатации чужой деловой репутации.

Какие риски несет киберсквоттер

Для владельца домена риски вполне реальны:

  • Потеря домена по решению UA-DRP или UDRP;
  • Судебный иск за недобросовестную конкуренцию или нарушение прав на торговую
  • марку;
  • Административная или уголовная ответственность, если домен используется
  • для фишинга (то есть мошеннического сбора персональных или финансовых данных через
  • поддельные сайты).

Кроме того, существует существенный репутационный риск: публичная история о «продаже бренда за миллионы» часто создает негативный фон для владельца домена, даже если юридически его действия не нарушают закон.

Объекты, находящиеся под угрозой сквотинга:

1. Доменные имена во всех популярных зонах (.com, .ua, .net, .org).
2. Вариации названий с опечатками (typosquatting).
3. Имена пользователей в социальных сетях (username squatting).
4. Новые цифровые активы — домены Web3, NFT, токены, виртуальные торговые марки.

Бизнесы, которые не заботятся о своем цифровом поле заранее, рискуют потерять контроль над собственным именем, а вместе с ним — и доверие клиентов.

Как предотвратить киберсквотинг

1. Зарегистрируйте бренд заранее — как торговую марку и как домен в ключевых зонах.
2. Ведите постоянный мониторинг доменов и соцсетей на предмет похожих названий.

3. Определите внутреннюю политику реагирования на случаи киберсквоттинга в корпоративных документах.
4. Используйте официальные каналы коммуникации, четко информируя клиентов, какие домены являются подлинными.
5. Не стимулируйте рынок выкупов — иногда судебная процедура или арбитраж выгоднее, чем оплата требований сквотера.

Дополнительной страховкой является регистрация доменного имени в качестве торговой марки, если оно фактически используется в коммерческой деятельности и выполняет распознавательную функцию бренда — это обеспечивает правообладателю более широкую юридическую защиту и преимущество в доменных спорах.

Заключение

Ситуация с monobank демонстрирует, что в эпоху цифровой экономики бренд — это не только логотип или реклама, но и доменное имя. Потеря контроля над ним может иметь последствия, сопоставимые с репутационным кризисом.

Юридическая защита должна начинаться еще до запуска продукта: заблаговременная регистрация доменов, торговых марок и системный мониторинг — это не расходы, а страховка репутации. Тот, кто не позаботился об этом сегодня, завтра может оказаться в ситуации, когда его собственное имя продают за миллионы. И тогда речь пойдет не о домене — а о доверии, которое вернуть значительно труднее.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
financialGenius
financialGenius
29 октября 2025, 16:59
#
«Домен monobank.com був зареєстрований ще у 2014 році — за три роки до появи українського monobank.» Вот главное что бы понимать проблему с которой столкнулся собственник этого домена. Если он раньше зарегестрировал , может ему и стоит подавать в европейские суды на запрет домена и стянуть штрафы за плагиат ?
+
0
Я. ..
Я. ..
29 октября 2025, 17:05
#
Це все дуже класно, тільки до чого тут патент на ТМ монобанку, якщо доменне ім`я було зареєстровано за 3 роки до появи банку в принципі, у вас патент і право на тм має дію в зворотньому часі чи що?)) аналогічно і всі названі закони, закон не має дії в зворотньому часі, тож як ви будете відстоювати своє право на запатентований торговий знак, якщо патент ви отримали в 2017, а доменне ім`я зареєстровано в 2014?)) Звісно в нашій банановій республіці можливий і такий прецедент, але це буде вже не в межах закону, бо так можна через 50 років зареєструвати патент, а потім віджати таким же чином домен в когось))
+
0
Я. ..
Я. ..
29 октября 2025, 17:07
#
І ще, не схоже що цей Богдан саме кіберсквотер, бо очевидно він не міг знати на три роки вперед, який домен реєструвати))

Кіберсквотер, це той хто реєструє з метою продажу доменні імена, як правило вже популярні, а монобанку тоді ще в природі не існувало.

Це як історія з видавцями гри Сталкер, хотіли теж доменне ім`я гарне купити, але трохи не встигли з реєстрацією потрібного домену і ім`я вже було зайняте.
+
0
Я. ..
Я. ..
29 октября 2025, 17:09
#
«коли його власне ім'я продають за мільйони»

Ну так це реальність, зараз хто завгодно може полетіти в умовну Монголію чи будь-куди, де немає в монобанку патенту на свою ж тм, зареєструвати там патент на 1×1 лого монобанку, домен і назву тм, і все, за ним буде правда, ну такі реалії, бо патент діє в кожній країні окремо, хто перший встиг, того і капці.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами