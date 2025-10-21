Соучредитель monobank Олег Гороховский подтвердил, что владелец домена monobank.com требует $2 миллиона за его продажу. По словам Гороховского, юристы компании в настоящее время изучают эту ситуацию и ищут пути ее решения. Об этом сообщает Dev.ua.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Реакция monobank

Ситуация стала публичной после того, как пользователи в LinkedIn начали ошибочно отмечать страницу monobank.com в постах, связанных с маркетинговой кампанией украинского банка. В комментариях представители команды monobank призвали пользователей жаловаться на этот аккаунт.

Олег Гороховский лаконично прокомментировал ситуацию журналистам, подтвердив факт.

«Знаем. Это сквоттер. Он хочет что-то там $2 млн или что-то подобное… Юристы прорабатывают», — заявил соучредитель monobank.

Что известно о владельце домена

Проверка доменного имени monobank.com показывает, что оно было зарегистрировано еще в 2014 году, то есть задолго до запуска украинского monobank. Владельцем домена указано лицо по имени Богдан Шевчук.

Интересно, что в сети LinkedIn существует страница компании «Monobank.Inc» (monobank.com), где основателем также указан Богдан Шевчук. При этом датой основания компании указан 2021 год — именно тогда обновлялись регистрационные данные домена.

На самом сайте monobank.com посетителям предлагают «забронировать карту» и предоставляют ссылку на приложение для торговли криптовалютами.