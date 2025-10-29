Как зарабатывать на гостиничной недвижимости? В новом выпуске говорим с Артуром Лупашкой, совладельцем Numo Development и основателем Ribas Hotels Group, о реальных кейсах инвестирования в отели и сервисные апартаменты в Украине.
Инвестиции в отели: реальный доход и перспективы рынка (видео)
- Почему девелоперы активно строят именно доходную недвижимость и какие проекты сейчас приносят 10−12% годовых?
- Какие преимущества инвестиций в гостинице и почему гарантированный минимум в договоре не всегда означает стабильность дохода?
Источник: Минфин
