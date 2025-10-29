Куда можно инвестировать до 10 000 гривен: доступные предложения на InvestMarket от «Минфина»

На платформе InvestMarket от Минфина представлено много проектов с минимальным порогом входа до 10 000 грн. Это хорошая возможность для тех, кто хочет попытаться инвестировать и разобраться, как работает тот или иной инструмент, но опасается вкладывать сразу большие суммы. Расскажем подробнее о каждом инвестпредложении.

NovaPay — первая частная компания в Украине, выпустившая корпоративные облигации во время войны. Благодаря достаточно высокой доходности, превышающей средний уровень по депозитам, они пользуются спросом среди инвесторов.

К тому же, в октябре NovaPay повысила доходность облигаций с коротким и средним сроками. Теперь доходность по этим облигациям составляет от 12% до 17,75% годовых в зависимости от срока. Ставка по годовым облигациям составляет 18%.

Купить облигации можно в мобильном приложении NovaPay — через несколько минут, с подтверждением через Дия. Подпись.

Инвестор сам выбирает срок — от 1 до 12 месяцев, видит прогнозируемую прибыль и дату выплаты прямо в приложении. Облигации продаются в формате РЕПО-договора, то есть с гарантированным выкупом в указанный день по согласованной цене.

Минимальный порог входа: от ₴1000

Доходность: 18% годовых, для облигаций с коротким и средним сроком — от 12% до 17,75% годовых.

В ответ на энергетический кризис в Украине в результате российских обстрелов фонд Inzhur предложил украинцам возможность инвестирования в распределенную энергетику.

Это инвестиции в первую народную электростанцию Украины общей мощностью 34 МВт по контракту с НЭК «Укрэнерго».

Миссия проекта Inzhur Energy — повышение энергонезависимости Украины и прибыль для инвесторов из-за роста стоимости активов.

Inzhur Energy работает по модели капитализации: средства от продаж электроэнергии направляются на развитие новых станций, а инвесторы получают доход при ежегодной переоценке сертификатов.

Минимальный порог входа: от ₴6 000

Ожидаемая доходность: 15% в долларах в год (75% за 5 лет).

Inzhur REIT — это паевой инвестиционный фонд в сфере коммерческой недвижимости. Инвесторы становятся совладельцами земли и крупных сетевых помещений, которые компания сдает в аренду.

Прибыль инвесторов формируется благодаря ежемесячным дивидендам по аренде и росту стоимости объектов (капитализация).

Сертификаты Inzhur REIT можно продать в любой момент на сайте без комиссии или найти покупателя на вторичном рынке. Inzhur выступает налоговым агентом и платит налог при продаже сертификатов. Инвестор получает чистый доход после налогообложения.

Также Inzhur управляет всеми процессами, поэтому для инвесторов это полностью пассивный доход.

Минимальный порог входа: от ₴10 (номинальная стоимость одного сертификата)

Примерная доходность: 9,5% в долларах США.

Вместе с фондом «Грунтовно» украинцы могут инвестировать в аграрную землю с помощью специальных сертификатов номиналом от 1000 грн.

Каждый сертификат обеспечен ~70 м² аграрной земли. Доходы от ее аренды распределяются среди инвесторов фонда в виде дивидендов. Также источником дохода является прогнозируемый рост стоимости земли — в 2−4 раза в ближайшие годы.

Среди преимуществ такой инвестиции: доступность для начинающих инвесторов, диверсификация для опытных, льготная ставка налогообложения дохода — 9%.

Минимальный порог входа: от ₴ 1 000

Прогнозируемая доходность: от 20% годовых

Платформа Binaryx предлагает возможность приобрести долю в Bubbles Complex — комплексе вилл бутикового типа на Бали. Здесь поселяются диджитал-номады, обеспечивающие стабильный спрос на аренду и высокий потенциал прибыльности для инвесторов.

Проект будет интересен, если вы хотите минимизировать риски девальвации гривны, ведь приобретение токенов и получение выплат происходит в долларах.

Управление объектом занимается профессиональная управляющая компания, которая берет на себя все заботы, связанные с поиском арендаторов и обслуживанием недвижимости.

Выход из инвестиции прост и понятен. Сделать это можно, продав токены на Binaryx, а также после продажи всего комплекса и перехода на вторичный рынок.

Минимальный порог входа: от $500

Дивиденды в долларах: 10−11% годовых

Платформа Sabai Estate открывает украинским инвесторам доступ к инвестированию в премиальную недвижимость на Таиланде через инструмент токенизации — приобретение цифровой доли объекта через блокчейн.

Вы можете купить один или несколько токенов и получать прибыль пропорционально своей доле.

Прибыль формируется из роста стоимости объекта и арендных выплат, которые инвестор получает еженедельно в долларах. Управление осуществляет международная сеть Dusit Hotels & Resorts, а технология Sabai Protocol обеспечивает прозрачность сделок.

Инвестирование происходит полностью онлайн, без сложных процедур и поездок за границу.

Инвестор может легко выйти из проекта: продать токены другим инвесторам на внутреннем маркетплейсе или в несколько кликов продать их обратно застройщику.

Минимальный порог входа: от $500

Прогнозируемая доходность: до 76% за три года

Как инвестировать в эти проекты?

Все проекты, которые мы рассмотрели здесь, доступны для инвестирования и подходят даже для начинающих. Просмотрите все проекты еще раз в каталоге InvestMarket от «Минфин», выберите наиболее интересующий вас и оставьте заявку на бесплатную консультацию.

После этого представитель компании напрямую свяжется с вами, чтобы подробно проконсультировать и ответить на все интересующие вас вопросы.

Выбирайте для себя лучший вариант — от земельных сертификатов и корпоративных облигаций до токенов премиальной недвижимости за рубежом — и начните формировать портфель активов, который будет пассивно работать на вас годами.