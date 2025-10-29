Куда можно инвестировать до 10 000 гривен: доступные предложения на InvestMarket от «Минфина»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2025, 9:27 Читати українською

Куда можно инвестировать до 10 000 гривен: доступные предложения на InvestMarket от «Минфина»

На платформе InvestMarket от Минфина представлено много проектов с минимальным порогом входа до 10 000 грн. Это хорошая возможность для тех, кто хочет попытаться инвестировать и разобраться, как работает тот или иной инструмент, но опасается вкладывать сразу большие суммы. Расскажем подробнее о каждом инвестпредложении.

На платформе InvestMarket от Минфина представлено много проектов с минимальным порогом входа до 10 000 грн.

Корпоративные облигации NovaPay

NovaPay — первая частная компания в Украине, выпустившая корпоративные облигации во время войны. Благодаря достаточно высокой доходности, превышающей средний уровень по депозитам, они пользуются спросом среди инвесторов.

К тому же, в октябре NovaPay повысила доходность облигаций с коротким и средним сроками. Теперь доходность по этим облигациям составляет от 12% до 17,75% годовых в зависимости от срока. Ставка по годовым облигациям составляет 18%.

Купить облигации можно в мобильном приложении NovaPay — через несколько минут, с подтверждением через Дия. Подпись.

Инвестор сам выбирает срок — от 1 до 12 месяцев, видит прогнозируемую прибыль и дату выплаты прямо в приложении. Облигации продаются в формате РЕПО-договора, то есть с гарантированным выкупом в указанный день по согласованной цене.

  • Минимальный порог входа: от ₴1000
  • Доходность: 18% годовых, для облигаций с коротким и средним сроком — от 12% до 17,75% годовых.

Inzhur Energy: инвестиции в украинскую энергетику

В ответ на энергетический кризис в Украине в результате российских обстрелов фонд Inzhur предложил украинцам возможность инвестирования в распределенную энергетику.

Это инвестиции в первую народную электростанцию Украины общей мощностью 34 МВт по контракту с НЭК «Укрэнерго».

Миссия проекта Inzhur Energy — повышение энергонезависимости Украины и прибыль для инвесторов из-за роста стоимости активов.

Inzhur Energy работает по модели капитализации: средства от продаж электроэнергии направляются на развитие новых станций, а инвесторы получают доход при ежегодной переоценке сертификатов.

  • Минимальный порог входа: от ₴6 000
  • Ожидаемая доходность: 15% в долларах в год (75% за 5 лет).

Inzhur REIT: паевые инвестиции в коммерческую недвижимость

Inzhur REIT — это паевой инвестиционный фонд в сфере коммерческой недвижимости. Инвесторы становятся совладельцами земли и крупных сетевых помещений, которые компания сдает в аренду.

Прибыль инвесторов формируется благодаря ежемесячным дивидендам по аренде и росту стоимости объектов (капитализация).

Сертификаты Inzhur REIT можно продать в любой момент на сайте без комиссии или найти покупателя на вторичном рынке. Inzhur выступает налоговым агентом и платит налог при продаже сертификатов. Инвестор получает чистый доход после налогообложения.

Также Inzhur управляет всеми процессами, поэтому для инвесторов это полностью пассивный доход.

  • Минимальный порог входа: от ₴10 (номинальная стоимость одного сертификата)
  • Примерная доходность: 9,5% в долларах США.

«Грунтовно»: земельные сертификаты

Вместе с фондом «Грунтовно» украинцы могут инвестировать в аграрную землю с помощью специальных сертификатов номиналом от 1000 грн.

Каждый сертификат обеспечен ~70 м² аграрной земли. Доходы от ее аренды распределяются среди инвесторов фонда в виде дивидендов. Также источником дохода является прогнозируемый рост стоимости земли — в 2−4 раза в ближайшие годы.

Среди преимуществ такой инвестиции: доступность для начинающих инвесторов, диверсификация для опытных, льготная ставка налогообложения дохода — 9%.

  • Минимальный порог входа: от ₴ 1 000
  • Прогнозируемая доходность: от 20% годовых

Bubbles Complex: инвестиции в премиальную недвижимость на Бали

Платформа Binaryx предлагает возможность приобрести долю в Bubbles Complex — комплексе вилл бутикового типа на Бали. Здесь поселяются диджитал-номады, обеспечивающие стабильный спрос на аренду и высокий потенциал прибыльности для инвесторов.

Проект будет интересен, если вы хотите минимизировать риски девальвации гривны, ведь приобретение токенов и получение выплат происходит в долларах.

Управление объектом занимается профессиональная управляющая компания, которая берет на себя все заботы, связанные с поиском арендаторов и обслуживанием недвижимости.

Выход из инвестиции прост и понятен. Сделать это можно, продав токены на Binaryx, а также после продажи всего комплекса и перехода на вторичный рынок.

  • Минимальный порог входа: от $500
  • Дивиденды в долларах: 10−11% годовых

Sabai: инвестиции в токенизированную недвижимость за рубежом

Платформа Sabai Estate открывает украинским инвесторам доступ к инвестированию в премиальную недвижимость на Таиланде через инструмент токенизации — приобретение цифровой доли объекта через блокчейн.

Вы можете купить один или несколько токенов и получать прибыль пропорционально своей доле.

Прибыль формируется из роста стоимости объекта и арендных выплат, которые инвестор получает еженедельно в долларах. Управление осуществляет международная сеть Dusit Hotels & Resorts, а технология Sabai Protocol обеспечивает прозрачность сделок.

Инвестирование происходит полностью онлайн, без сложных процедур и поездок за границу.

Инвестор может легко выйти из проекта: продать токены другим инвесторам на внутреннем маркетплейсе или в несколько кликов продать их обратно застройщику.

  • Минимальный порог входа: от $500
  • Прогнозируемая доходность: до 76% за три года

Как инвестировать в эти проекты?

Все проекты, которые мы рассмотрели здесь, доступны для инвестирования и подходят даже для начинающих. Просмотрите все проекты еще раз в каталоге InvestMarket от «Минфин», выберите наиболее интересующий вас и оставьте заявку на бесплатную консультацию.

После этого представитель компании напрямую свяжется с вами, чтобы подробно проконсультировать и ответить на все интересующие вас вопросы.

Выбирайте для себя лучший вариант — от земельных сертификатов и корпоративных облигаций до токенов премиальной недвижимости за рубежом — и начните формировать портфель активов, который будет пассивно работать на вас годами.

👉 ПРОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ INVESTMARKET

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Solnce86 и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами