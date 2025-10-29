Trump Media решила выйти на рынок ставок на спорт

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем это Трампу

Ставки можно будет делать на исход политических выборов, динамику инфляции, цены сырьевых товаров и спортивные события. После тестирования платформы для предсказательных контрактов планируется полноценный запуск сервиса в США с последующим выходом на международные рынки.

Проект будет использовать платформу Crypto.com Derivatives North America для обработки ставок, что еще больше укрепляет сотрудничество Trump Media с криптобиржей.

В августе Trump Media уже заключила соглашение о создании криптоказначейской компании для покупки и хранения токена CRO, блокчейн которого поддерживается Crypto.com.

Новая инициатива дополняет серию проектов Trump Media, направленных на монетизацию интереса розничной аудитории, пишет Bloomberg. Это происходит на фоне рекордного роста объема торговли на таких платформах для ставок, как Polymarket и Kalshi.

Повышенный спрос на ставки на реальные события уже привлек внимание таких гигантов, как CME Group и Intercontinental Exchange, которые изучают возможность выхода на этот рынок.

Проект Truth Predict может усилить позиции в этой сфере компаний, связанных со старшим сыном президента Дональдом Трампом-младшим, считает агентство. Он входит в совет директоров Trump Media и в начале года стал советником в обеих ведущих платформ для ставок — Kalshi и Polymarket.

Кроме того, фонд 1789 Capital, партнером которого является Трамп-младший, приобрел долю в Polymarket.

Как отреагировали акции

На торгах во вторник акции Trump Media & Technology Group подорожали на 2,5%, до $16,4. С начала года капитализация компании сократилась почти на 52%. Акции DraftKings и Flutter Entertainment, которые тоже развивают направление предсказательных рынков, упали после публикации новости на 4% и 2% соответственно.

