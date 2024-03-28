Trump Media стала публичной: зачем Трамп собирает деньги, и стоит ли ему доверить свои

Медиакомпания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (и входящая в ее состав соцсеть Truth Social) на этой неделе стала публичной: ее акции торгуются на Nasdaq под тикером DJT, и сегодня на премаркете стоят $64,4. Таким образом, часть бизнеса Трампа стала публичной впервые за 30 лет. Зачем экс-президенту это нужно сейчас, и стоит ли рассматривать DJT, как объект для инвестиций, разбирался «Минфин».

Что такое Truth Social и откуда она взялась

Решение создать собственную платформу социальных сетей Дональд Трамп принял после того, как ему закрыли доступ к основным соцсетям, включая Facebook и X. Такой запрет стал реакцией на захват Капитолия США: 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа, боровшегося за отмену результатов президентских выборов США-2020, ворвалась в здание, чтобы прервать проходившую совместную сессию Конгресса для подсчёта голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена.

На момент ограничения доступа к соцсетям у Трампа было почти 90 млн подписчиков в Твиттере и 34 млн — в Фейсбук. При этом экс-президент был одним из самых активных блогеров. Согласно архиву его прошлых твитов, к концу своего пребывания на президентской должности Трамп писал в среднем более 30 раз в день.

Новая соцсеть Truth Social, созданная Трампом, должна была, по его выражению, «противостоять тирании больших технологий». Тем не менее, новая платформа за годы своего существования, несмотря на заявленные амбициозные цели, так и не стала полноценным конкурентом известных соцсетей.

У этой социальной сети меньше пользователей и меньший доход, чем у любой другой платформы, которая раньше стала публичной, а ее пользовательская база состоит, в основном, из сторонников MAGA (Make America Great Again — лозунг Трампа в ходе его президентской кампании 2016 г.).

Ежемесячные активные пользователи и рыночная капитализация при IPO социальных сетей

По данным Axios Media Trends

Согласно исследованию Pew Research Center 2022 года, в ходе которого были изучены 200 известных учетных записей на платформе Truth Social, около половины из них содержали в своем профиле упоминания о том, что они придерживаются правых взглядов или поддерживают Трампа, что выше, чем в любой другой соцсети.

«Truth Social не привлекла пользователей за пределами мира MAGA», — говорит Майкл Пэчтер, управляющий директор по исследованиям рынка акций компании Wedbush, специализирующейся на управлении активами.

По его оценкам, максимальный доступный рынок для Truth Social составляет примерно «75 миллионов человек, которым нравится Трамп». Для сравнения: у X (ранее Twitter) около 550 млн пользователей в месяц, у Snapchat — около 800 млн.

Как Truth Social вышла на биржу

По данным New York Times, Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, стала второй публичной компанией Трампа. Первой публичное размещение акций провела Trump Entertainment Resorts в 1995 году. Тогда ее акции начали торговаться по цене $14 за акцию, а всего было размещено 10 миллионов акций.

Trump Entertainment Resorts владела несколькими объектами недвижимости Трампа, в том числе Trump Plaza в Атлантик-Сити, Trump Marina и Trump Taj Mahal, а также казино Trump Casino в Гэри, штат Индиана, все они сейчас закрыты или проданы другим компаниям.

По данным Times, через неделю после выхода на биржу Trump Entertainment Resorts использовала часть из почти $300 млн, которые она собрала, для погашения многих личных долгов Трампа. Тогда это отчасти позволило решить его растущие проблемы на турбулентном рынке казино в Атлантик-Сити.

Сейчас у Трампа не менее серьезные финансовые проблемы. Ему предстоит выплатить штраф в размере $454 млн по решению суда в деле о мошенничестве со стоимостью недвижимости для получения привлекательных условий кредита. Именно поэтому многие наблюдатели проводят параллель между двумя IPO его компаний.

В проспекте эмиссии, конечно, говорится, что Трамп и другие руководители согласились на шестимесячную блокировку своих акций. А это означает, что он не может продавать их или брать под их залог средства до середины сентября.

Но в сделке есть пункт об освобождении от ответственности: Трамп может добиваться освобождения от ареста у Совета директоров после слияния. И такое развитие событий вполне реально: из 12 человек, которых Трамп выдвинул в Совет директоров после слияния своей компании со SPAC, по крайней мере, у семи с ним личные связи.

Trump Media & Technology Group начала свой путь в качестве публичной компании в нынешний вторник под тикером «DJT».

На открытии акции выросли примерно на 56% — до $78, а торги были ненадолго остановлены из-за волатильности бумаг. После того, как их цена стабилизировалась на уровне $70, акции рухнули. К закрытию акции Trump Media завершили торги на уровне $57,99, подорожав, в итоге, за день на скромных 16%.

В среду акции продолжили рост, а рыночная стоимость материнской компании Truth Social приблизилась к $9 млрд.

«Крупнейшим бенефициаром является мистер Трамп, крупнейший акционер компании, чья доля составляет более 5 миллиардов долларов. Согласно нормативным документам, ни один другой акционер и близко не подходит к этому порогу, но многие руководители Trump Media увидели, что их чистый капитал вырос на этой неделе, в некоторых случаях на многие миллионы долларов», — пишет The New York Times.

Стоит ли становиться акционером Trump Media

Инвестиционные аналитики, не сговариваясь, отнесли акции DJT к числу «мемных».

Во-первых, путь на биржу ей проложила компания-пустышка, история подобных IPO выглядит довольно печально. К концу 2023 года, как минимум, 21 компания, ставшая публичной в результате слияния SPAC, обанкротилась. В общей сложности, SPAC потеряли инвесторов — часто розничных покупателей акций — примерно на 46 миллиардов долларов от пиковой стоимости.

Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, — неадекватная оценка компании, по сравнению с ее финансовыми показателями. «Исходя из начальной цены акций, Trump Media, вероятно, будет оценена более чем в 2000 раз больше годового дохода, учитывая заявленные 3,4 миллиона долларов от продаж за девять месяцев и оценку на год», — пишет Bloomberg.

Для сравнения: Nvidia Corp., акции, ставшие хитом революции в области искусственного интеллекта, оцениваются всего в 38 раз больше продаж.

«Оценка стоимости компании обусловлена ​​интересом, проявленным, в основном, мелкими инвесторами, очарованными вероятным кандидатом в президенты от республиканской партии, как политическим деятелем и знаменитостью.

Это помещает Truth Social в категорию «мем-акций», аналогичных GameStop, стоимость которых достигла заоблачных высот в январе 2021 года. Поскольку доверчивые розничные инвесторы думали, что наносят удар по коротким продавцам и хедж-фондам, повышая рыночную стоимость акций", — пишет Los Angeles Times.

О рисках резкого падения стоимости акций говорит и инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

«Последние финансовые показатели, предоставленные компанией Национальной комиссии по ценным бумагам, отражают ее деятельность по состоянию на 30 сентября 2023 года, что означает, что инвесторы не обладают последней информацией о компании.

Помимо вышеупомянутых рисков, существует также риск продажи акций Дональдом Трампом. Согласно условиям соглашения о слиянии, он не имеет права продавать акции в течение 6 месяцев, то есть до октября 2024 года. В случае продажи акций инвесторы могут воспринять это, как отрицательный сигнал, что может оказать давление на цену акций, как это часто бывает, когда продает любой внутренний участник компании. Если Трамп продаст большой пакет акций для быстрой реализации, это может привести к резкому падению цены акций", — говорит он.

Trump Media сейчас является самой дорогой акцией США, против которой можно делать ставки, сообщает Bloomberg News. Доступных акций не так много, и многие считают, что они переоценены.