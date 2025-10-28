Банки будут отказывать в открытии новых счетов украинцам, внесенным в «реестр дропов» — проект закона

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2025, 19:14 Читати українською

Банки будут отказывать в открытии новых счетов украинцам, внесенным в «реестр дропов» — проект закона

Украинцам, внесенным в новый «реестр дропов», банки будут отказывать в открытии новых счетов или электронных кошельков, если они превысят установленное Нацбанком ограничение на их количество. Это одна из ключевых норм нового законопроекта, внесенного в Верховную Раду 28 октября, который направлен на борьбу с использованием счетов подставных лиц («дропов») для отмывания денег и финансирования теневой экономики.

Украинцам, внесенным в новый «реестр дропов», банки будут отказывать в открытии новых счетов или электронных кошельков, если они превысят установленное Нацбанком ограничение на их количество.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ограничения для фигурантов реестра

Главное нововведение законопроекта, разработанного депутатами совместно с НБУ, — создание «реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю». Банки будут вносить туда данные об обнаруженных «дропах».

Ключевым последствием попадания в этот реестр для физического лица станет ограничение на количество банковских инструментов. Как указано в пояснениях к проекту, Нацбанк установит лимит на количество текущих, платежных счетов и электронных кошельков, которые может иметь лицо из реестра.

В случае превышения этого лимита, банк или другой поставщик платежных услуг будет обязан отказать такому человеку в открытии нового счета или кошелька. Это должно затруднить возможность массового открытия счетов на подставных лиц.

Кроме того, для фигурантов реестра также будут действовать лимиты на проведение платежных операций, которые определит НБУ.

Цель — борьба с теневыми потоками

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, через «дропов» проходят огромные суммы — до 200 млрд грн в год, которые используются для оплаты нелегальных товаров (алкоголь, табак), азартных игр, а также мошенниками и наркоторговцами.

Он подчеркнул, что законопроект не предусматривает автоматического закрытия существующих счетов. Цель — проинформировать человека, что его счета используют преступники, и ограничить возможность дальнейшего использования его имени для открытия новых счетов в преступных целях. Это позволит перейти от общих ограничений для всех к более целевому подходу в отношении лиц с высоким риском.

Банки будут обязаны регулярно проверять своих клиентов на наличие в «реестре дропов».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами