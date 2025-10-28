Банки будут отказывать в открытии новых счетов украинцам, внесенным в «реестр дропов» — проект закона

Украинцам, внесенным в новый «реестр дропов», банки будут отказывать в открытии новых счетов или электронных кошельков, если они превысят установленное Нацбанком ограничение на их количество. Это одна из ключевых норм нового законопроекта, внесенного в Верховную Раду 28 октября, который направлен на борьбу с использованием счетов подставных лиц («дропов») для отмывания денег и финансирования теневой экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ограничения для фигурантов реестра

Главное нововведение законопроекта, разработанного депутатами совместно с НБУ, — создание «реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю». Банки будут вносить туда данные об обнаруженных «дропах».

Ключевым последствием попадания в этот реестр для физического лица станет ограничение на количество банковских инструментов. Как указано в пояснениях к проекту, Нацбанк установит лимит на количество текущих, платежных счетов и электронных кошельков, которые может иметь лицо из реестра.

В случае превышения этого лимита, банк или другой поставщик платежных услуг будет обязан отказать такому человеку в открытии нового счета или кошелька. Это должно затруднить возможность массового открытия счетов на подставных лиц.

Кроме того, для фигурантов реестра также будут действовать лимиты на проведение платежных операций, которые определит НБУ.

Цель — борьба с теневыми потоками

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, через «дропов» проходят огромные суммы — до 200 млрд грн в год, которые используются для оплаты нелегальных товаров (алкоголь, табак), азартных игр, а также мошенниками и наркоторговцами.

Он подчеркнул, что законопроект не предусматривает автоматического закрытия существующих счетов. Цель — проинформировать человека, что его счета используют преступники, и ограничить возможность дальнейшего использования его имени для открытия новых счетов в преступных целях. Это позволит перейти от общих ограничений для всех к более целевому подходу в отношении лиц с высоким риском.

Банки будут обязаны регулярно проверять своих клиентов на наличие в «реестре дропов».