Система единого налога нуждается в реформировании по польской модели — Гетманцев

Система единого налога действительно нуждается в существенном реформировании по польской модели. Есть Национальная стратегия доходов, где это определено. Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева агентству «Интерфакс-Украина».
«Это мы сделаем после войны, вернее, это уже будут делать наши преемники. Но точно это нужно будет сделать и реформировать систему единого налога», — подчеркнул Гетманцев.
По его словам, для того чтобы сегодня, при существующем законодательстве, избежать злоупотреблений, у Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности достаточно полномочий.
«Сегодня у нас будет проходить заседание комитета, где мы будем заслушивать ритейл. Не выходя даже на проверку, у меня есть данные, где есть измельчение крупного бизнеса на малый, а где его нет. Есть АТБ, которое работает на одном или двух юридических лицах и имеет оборот до 250 млрд грн, а есть фирма, имеющая оборот до 10 млн грн, а на самом деле имеет приблизительно 50 субъектов хозяйствования под одним брендом. Мы же понимаем, что так это не может работать», — рассказал председатель Комитета.
Гетманцев отметил, что реформа системы единого налога по польской модели — это не об увеличении налогов, как это иногда искажается «экспертами». Это о том, что единый налог должны платить действительно малые или имеющие оборот до EUR2 млн в год. А те, у кого больше оборот, никак не смогут им пользоваться.
Если говорить о торговле, то в Польше предусмотрена ставка (единого налога) не 5%, а 3%. То есть, для определенных видов деятельности предусмотрена меньшая ставка, чем у нас. Но обычно нужно работать честно, не пряча обороты в неучтенном кэше. Поэтому мы должны говорить в контексте правительственной НДС и реформирования единого налога не о повышении налогов, а о справедливости налогообложения и применения системы именно для малого бизнеса, а не для среднего и крупного, подытожил он.
