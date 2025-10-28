Multi от Минфин
Система единого налога нуждается в реформировании по польской модели — Гетманцев

Система единого налога действительно нуждается в существенном реформировании по польской модели. Есть Национальная стратегия доходов, где это определено. Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева агентству «Интерфакс-Украина».

Система единого налога действительно нуждается в существенном реформировании по польской модели.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Это мы сделаем после войны, вернее, это уже будут делать наши преемники. Но точно это нужно будет сделать и реформировать систему единого налога», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, для того чтобы сегодня, при существующем законодательстве, избежать злоупотреблений, у Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности достаточно полномочий.

«Сегодня у нас будет проходить заседание комитета, где мы будем заслушивать ритейл. Не выходя даже на проверку, у меня есть данные, где есть измельчение крупного бизнеса на малый, а где его нет. Есть АТБ, которое работает на одном или двух юридических лицах и имеет оборот до 250 млрд грн, а есть фирма, имеющая оборот до 10 млн грн, а на самом деле имеет приблизительно 50 субъектов хозяйствования под одним брендом. Мы же понимаем, что так это не может работать», — рассказал председатель Комитета.

Гетманцев отметил, что реформа системы единого налога по польской модели — это не об увеличении налогов, как это иногда искажается «экспертами». Это о том, что единый налог должны платить действительно малые или имеющие оборот до EUR2 млн в год. А те, у кого больше оборот, никак не смогут им пользоваться.

Если говорить о торговле, то в Польше предусмотрена ставка (единого налога) не 5%, а 3%. То есть, для определенных видов деятельности предусмотрена меньшая ставка, чем у нас. Но обычно нужно работать честно, не пряча обороты в неучтенном кэше. Поэтому мы должны говорить в контексте правительственной НДС и реформирования единого налога не о повышении налогов, а о справедливости налогообложения и применения системы именно для малого бизнеса, а не для среднего и крупного, подытожил он.

Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 октября 2025, 16:05
#
Хто ж вам, п(ом)ідорам, повірить. Ваша «польська модель» — це було 5% стало 10%. Особисто я свій ФОП закрив і перевідкривати не збираюсь. Дасть Бог доживу до кінця цього 314сдеця — перевідкрию в Польщі. Ото і буде моя «польська модель».
+
+15
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:07
#
Не вперше підмічено: українці лише за кордоном починають сумлінно добримуватись ПДР та платити податки. А в Україні їм все не так.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 октября 2025, 16:09
#
Бо за кордоном людське ставлення до платників податків, а в Україні — ****. В нас чинуша всьому голова, а платник податків — безправний раб і тєрпіла.
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:17
#
В нас ФОП платить мізерний податок якому будь який поляк позаздрить. І податкова його не рухає.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 октября 2025, 16:23
#
Там податки лише трохи вищі. Проте їх не розкрадають у тебе на очах, а дійсно використовують для спільного блага, тому платити їх не в западло. А українські податки це як лити воду в решето. Чим більше платиш, тим товстішими стають годовані пики українських держаків. Інші ефекти відсутні.
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:24
#
Там податки лише трохи вищі.

Ага, трохи, так-так :D

Проте їх не розкрадають у тебе на очах

А Зьобра чого під слідством?

А українські податки це як лити воду в решето

А я могу найти приклади нерешата. Теж Велике будівництво під час якого відремонтували те що не ремонтувалось з часів совка.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 октября 2025, 16:32
#
Дик, а Данічка Гусощип заплатив податки зі своїх ****? Чи не панське то діло податки платити, а лише для холопів?
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:36
#
а Данічка Гусощип заплатив податки зі своїх ****?

і заплатив, і задекларував на відміну від тебе
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 октября 2025, 16:38
#
Звіздіш! Він же український а(бдр)ристократ. А податки то лише для простолюдинів. Вєталя Портніков чотко роз'яснив нам різницю між а(бдр)истократами і простолюдинами. У а(бдр)истократів — права у простолюдинів — обов'язки.
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:50
#
Звіздіш! Він же український а (бдр)ристократ. А податки то лише для простолюдинів.

Чувак, це ти звездіш.
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/0ac36352−8fa7−4c64−95d1-a643aa1413a4/
+
0
zephyr
zephyr
28 октября 2025, 16:25
#
«а є фірма, яка має оборот до 10 млн грн, а насправді має близько 50 „суб'єктів господарювання“ під одним брендом. Ми ж розуміємо, що так це не може працювати», — розповів голова Комітету." — поэтому надо гасить 2ую категорию :D ну такой потешный гусьманцев. Главное, что не забывает трясти казино и прочих, чтобы сыну в Лондоне уютнее было. Пэтриот, как и многие другие.
В Украине, если и проводить реформы, то так: дети, родители, братья-сестры чиновника выехали за бугор не в отпуск- снимать с должности, проводить проверку имущества. Всё остальное- фуфло.
+
0
Три літри
Три літри
28 октября 2025, 16:31
#
дети, родители, братья-сестры чиновника выехали за бугор не в отпуск- снимать с должности, проводить проверку имущества.

пише людина яка сама звалила за бугор якщо вірити її легенді

чувак, ти втратив право голосу в наших справах перетнувши кордон — згідно твоєї ж логіки
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
