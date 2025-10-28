Маск запустил Grokipedia — убийцу «Википедии»

27 октября Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу Википедии на основе ИИ. Об этом пишет Business Insider.

Подробности

Это произошло вскоре после того, как в прошлом месяце миллиардер заявил в X, что его команда xAI создает нечто, что станет «значительным усовершенствованием Википедии».

Grokipedia.com заработал в понедельник днем, но некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с ошибками на сайте.

Страница имеет поисковую строку на темном фоне, ее шрифт напоминает стилистику «Википедии» и ChatGPT. На главной странице сайта указано, что Grokipedia имеет «версию v0.1» и содержит 885 279 статей.

Для сравнения, Википедия сообщила на своем сайте, что по состоянию на вторник в англоязычной версии было 7 081 705 статей. Grokipedia не имеет украиноязычной версии.