27 октября Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу Википедии на основе ИИ. Об этом пишет Business Insider.
Маск запустил Grokipedia — убийцу «Википедии»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Это произошло вскоре после того, как в прошлом месяце миллиардер заявил в X, что его команда xAI создает нечто, что станет «значительным усовершенствованием Википедии».
Grokipedia.com заработал в понедельник днем, но некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с ошибками на сайте.
Страница имеет поисковую строку на темном фоне, ее шрифт напоминает стилистику «Википедии» и ChatGPT. На главной странице сайта указано, что Grokipedia имеет «версию v0.1» и содержит 885 279 статей.
Для сравнения, Википедия сообщила на своем сайте, что по состоянию на вторник в англоязычной версии было 7 081 705 статей. Grokipedia не имеет украиноязычной версии.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2
заробив
запрацював
але деякі користувачі повідомили, що зіткнулися з помилками на сайті.
всі вбивці чогось завжди починають саме так, ага
Grokipedia не має українськомовної версії.
І не буде, бо Маск це робив для американців.