С января по август 2025 г. в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV). Это на 52% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Импорт электромобилей в Украину вырос на 52% с начала года
Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1 млрд 270 млн. Из этого количества новыми были 14,1 тыс. авто. (+26%), а 47,6 тыс. — подержанные (+62%).
Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн. Импорт бывших в употреблении электромобилей стоил — $906,3 млн.
Откуда ввозили авто
- Львиная доля новых электромобилей (92%) была завезена из Китая.
- На втором месте — Япония (3%).
- На третьем — Германия (2%).
- Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).
- Второй результат у Кореи — 16%.
- Третий у Германии — 15%.
