Российская нефтяная компания «Лукойл» заявила, что планирует продать свои активы за границей на фоне санкций. Об этом говорится в заявлении компании.
«Лукойл» продает свои международные активы после санкций США
Что известно
«В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних компаний из некоторых стран компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — сообщили в «Лукойле».
Отмечается, что продажи будут осуществляться в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В случае необходимости, компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения продолжения работы своих международных активов.
Сейчас «Лукойл» приступил к рассмотрению заявок от потенциальных покупателей.
