«Лукойл» продает свои международные активы после санкций США

Российская нефтяная компания «Лукойл» заявила, что планирует продать свои активы за границей на фоне санкций. Об этом говорится в заявлении компании.

Что известно

«В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних компаний из некоторых стран компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — сообщили в «Лукойле».

Отмечается, что продажи будут осуществляться в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В случае необходимости, компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения продолжения работы своих международных активов.

Сейчас «Лукойл» приступил к рассмотрению заявок от потенциальных покупателей.