українська
25 октября 2025, 15:20

Санкции США ударили по российской нефти: минус $5,2 млрд

Акции «Роснефти» и «Лукойла» на Московской бирже упали после того, как две крупнейшие нефтяные компании россии оказались под санкциями США. Об этом сообщает The Moscow Times.

Акции «Роснефти» и «Лукойла» на Московской бирже упали после того, как две крупнейшие нефтяные компании россии оказались под санкциями США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Как следует из данных биржи, за два дня — четверг и пятницу — суммарная капитализация «Роснефти» и «Лукойла» сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.

Акции «Роснефти» на вечер 24 октября торговались по 389,85 рубля за штуку — на 3% ниже, чем до введения санкций. А в ходе торгов опускались до 383,15 рубля — это минимум с мая 2023 года. В результате рыночная стоимость компании упала на 127 млрд рублей, или $1,56 млрд.

Акции «Лукойла» за два дня обвалились на 7,2%, или 297 млрд рублей ($3,66 млрд по официальному курсу ЦБ).

Основной владелец «Лукойла», самый богатый миллиардер России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня обеднел на 83 млрд рублей, или чуть больше $1 млрд.

По итогам первого полугодия «Роснефть» и «ЛУКойл» уже столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала втрое, вторая — вдвое.

Попадание под санкции Минфина США усугубит проблемы этих нефтяных компаний: количество контрагентов может сократиться из-за опасений вторичных санкций, а как следствие — могут снизиться поставки на внешние рынки, пишут аналитики Альфа-банка.

Под санкции США попали не только сами «Роснефть» и «Лукойл», но и 30 дочерних компаний первой и 6 — второй.

Решение американского Минфина также может привести к сворачиванию трейдинговых операций «Лукойла» через его торговое подразделение в Дубае (Litasco Middle East), в то время как «Роснефти» угрожают проблемы со снабжением Индии.

Источник: Минфин
Новости по теме
