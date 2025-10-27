В Польше через банкоматы обокрали клиентов банка Santander

Польский филиал Santander Bank сообщил об обнаружении мошеннических операций с использованием платежных карт своих клиентов. Средства сняты злоумышленниками через банкоматы партнерской сети. Полиция по всей стране фиксирует массовые обращения граждан о несанкционированных снятии наличных. Об этом сообщает издание PAP.

Что известно

Как пояснили в пресс-службе банка, их система мониторинга зафиксировала преступные транзакции, совершенные с помощью карт клиентов в банкоматах сети, сотрудничающей с Santander. Банк подозревает, что причиной стало установление скимминговых накладок (устройств для считывания данных карты и PIN-кода) на этих банкоматах.

«Немедленно после обнаружения инцидента все карты, которые были или потенциально могли быть использованы в преступных действиях, были заблокированы», — сообщили в банке. В настоящее время совместно с оператором банкоматов проводится углубленный анализ для установления точного источника проблемы. Технические группы оператора проверяют определенные банкоматы.

Реакция банка и возврат средств

Представители Santander Bank Polska заверили, что средства клиентов находятся в безопасности. Банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами и готовит официальное сообщение о преступлении.

«Банк, обнаружив мошеннические транзакции, немедленно внедрил решения, которые делают невозможными дальнейшие действия преступников. Средства клиентов, которые были украдены таким образом, будут возвращены в понедельник», — говорится в сообщении.

Банк также призвал клиентов быть внимательными при использовании банкоматов и проверять их внешний вид на предмет подозрительных элементов. В случае выявления таких случаев просят обращаться на горячую линию банка.

Масштаб проблемы

Проблема получила широкую огласку. С субботы полиция только в Познани получила почти 70 заявлений от клиентов банка о несанкционированном снятии средств. В Куявско-Поморском воеводстве (с центром в Быдгоще) зафиксировано более 50 таких обращений, подавляющее большинство (51) — в самой Быдгоще.

Представитель полиции Великопольского воеводства Анджей Боровяк отметил, что массовые снятия наличных происходили в банкоматах Кракова, Лодзи, Варшавы и Вроцлава.