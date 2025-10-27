Данные, полученные в рамках автоматического обмена информацией, не являются автоматическим доказательством нарушения — Гетманцев

Полученные данные CRS не являются автоматическим доказательством в налоговых кейсах — это только аналитическая база для проверок и мониторинга. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Еще один важный шаг в реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года — обмен налоговой информацией с иностранными странами по международным стандартам CRS и CbC.
26 июня 2024 года ГНС Украины получила одобренный Глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью — ключевую предпосылку для полноценного обмена данными.
В 2025 году Украина уже провела вторую кампанию обмена CRS:
- получена информация от 71 иностранной юрисдикции, что на 21 страну больше, чем в предыдущем году;
- переданы данные в 71 юрисдикцию, что на 20 больше.
«Полученная информация — это о прозрачности, детенизации доходов, эффективном контроле за декларированием и применением правил КИК», — пояснил Гетманцев.
Ожидаю от ГНС проведения качественного мониторинга отчета о подотчетных счетах CRS и обеспечения повышения уровня добровольного соблюдения плательщиками налогового законодательства.
