Данные, полученные в рамках автоматического обмена информацией, не являются автоматическим доказательством нарушения — Гетманцев

Полученные данные CRS не являются автоматическим доказательством в налоговых кейсах — это только аналитическая база для проверок и мониторинга. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Подробности

Еще один важный шаг в реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года — обмен налоговой информацией с иностранными странами по международным стандартам CRS и CbC.

26 июня 2024 года ГНС Украины получила одобренный Глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью — ключевую предпосылку для полноценного обмена данными.

В 2025 году Украина уже провела вторую кампанию обмена CRS:

получена информация от 71 иностранной юрисдикции, что на 21 страну больше, чем в предыдущем году;

переданы данные в 71 юрисдикцию, что на 20 больше.

«Полученная информация — это о прозрачности, детенизации доходов, эффективном контроле за декларированием и применением правил КИК», — пояснил Гетманцев.

Ожидаю от ГНС проведения качественного мониторинга отчета о подотчетных счетах CRS и обеспечения повышения уровня добровольного соблюдения плательщиками налогового законодательства.