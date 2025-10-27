Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
27 октября 2025, 13:59

Saab рассматривает вариант открытия завода по производству самолетов Gripen в Украине

Шведская компания Saab изучает возможность создания в Украине предприятия для сборки истребителей Gripen. Об этом сообщил генеральный директор Saab AB Микаэл Юганссон в интервью Financial Times.

Шведская компания Saab изучает возможность создания в Украине предприятия для сборки истребителей Gripen.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Контракт на 100−150 самолетов для Украины удвоит производственные нужды Saab, заявил Юганссон.

«Организация производства во время войны — непростая задача, но было бы прекрасно наладить в Украине хотя бы финальную сборку, испытания, а возможно и частичное производство», — отметил Юганссон.

Кроме Украины Saab рассматривает расширение производства в Бразилии, а также, возможно, в Канаде и других европейских странах.

Соглашение еще нуждается в окончательном согласовании финансирования. Юганссон предположил, что одним из источников могут стать замороженные российские активы, если удастся достичь договоренностей по их использованию.

Для Saab этот контракт станет значительным достижением, ведь компания продала только 60 Gripen E Швеции, 36 — Бразилии и четыре — Таиланда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
27 октября 2025, 14:28
#
Потужно
+
0
plitt
plitt
27 октября 2025, 15:32
#
Бредятина за всеми этими с экономической точки зрения утопическими хотелками стоит потужное желанию попилить бабло. но одно дела спихнуть по рыночной цене за деньги своих налогоплательщиков старый хлам другое выбить новый бюджет или увести бабло с нарушением международного права, в обоих случаях получаешь ответные меры или сменой власти или потерей своих активов
