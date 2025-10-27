Saab рассматривает вариант открытия завода по производству самолетов Gripen в Украине

Шведская компания Saab изучает возможность создания в Украине предприятия для сборки истребителей Gripen. Об этом сообщил генеральный директор Saab AB Микаэл Юганссон в интервью Financial Times .

Что известно

Контракт на 100−150 самолетов для Украины удвоит производственные нужды Saab, заявил Юганссон.

«Организация производства во время войны — непростая задача, но было бы прекрасно наладить в Украине хотя бы финальную сборку, испытания, а возможно и частичное производство», — отметил Юганссон.

Кроме Украины Saab рассматривает расширение производства в Бразилии, а также, возможно, в Канаде и других европейских странах.

Соглашение еще нуждается в окончательном согласовании финансирования. Юганссон предположил, что одним из источников могут стать замороженные российские активы, если удастся достичь договоренностей по их использованию.

Для Saab этот контракт станет значительным достижением, ведь компания продала только 60 Gripen E Швеции, 36 — Бразилии и четыре — Таиланда.