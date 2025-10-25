Доход Euroclear от замороженных активов рф составил 3,9 млрд евро в 2025 году

По итогам девяти месяцев 2025 года объем доходов, полученных международным депозитарием Euroclear в качестве процентов от инвестирования заблокированных российских активов, составил 3,9 млрд евро , следует из отчетности финансовой организации. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Детали

Депозитарий связывает такую динамику с постепенным понижением процентных ставок.

В отчетности Euroclear также сообщается, что депозитарий зарезервировал 2,6 млрд евро в качестве взноса на непредвиденные доходы с начала 2025 года. Из них 1,6 млрд евро были выплачены Европейской комиссии в июле 2025-го.

Второй платеж планируется осуществить в начале 2026 года. Российские санкции и контрмеры привели к затратам в размере 82 млн евро и потере 25 млн евро дохода от бизнеса с начала года.

На конец сентября текущего года баланс Euroclear составлял 227 млрд евро, из которых 193 млрд приходились на российские активы, находящиеся под санкциями.