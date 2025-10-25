На портале «Дия» запустили бета-тест категории A3.5 «Потеря частного предпринимательства» в международном Реестре убытков. Он предназначен для тех предпринимателей, которые частично или полностью потеряли бизнес после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий, оккупации, разрушения, вынужденного переезда или значительного падения спроса.
В «Дии» запустили тестирование фиксации потерь бизнеса из-за войны
Для кого бета-тест
Тестируйте новую категорию Реестра убытков, если у вас есть или имели ФОП, задекларированные доходы и потеряли бизнес или прибыль после 24 февраля 2022 года.
Причины могут быть разные: от разрушенных помещений и падения спроса до вынужденного переезда или службы в силах обороны.
Что нужно для участия
- Информация о причинах потери бизнеса и доказательства (при наличии)
- Подтверждение прибыли и информация о его утрате
- При наличии документы об особом статусе (военные, медики, работники критической инфраструктуры)
- Электронная подпись (Дия. Подпись или КЭП)
