українська
25 октября 2025, 10:04 Читати українською

Туристический сбор вырос на 20%: украинцы путешествуют активнее

91,7 млн грн туристического сбора поступило в местные бюджеты с июля по сентябрь 2025 по данным ГНС. В общей сложности 234,4 млн грн туристического сбора уплатили бизнесы за 9 месяцев 2025 года. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период до начала полномасштабной. Крупнейшими кормильцами местных бюджетов остаются Киев, Львовщина и Франковщина, говорится в данных Опендатабот.

91,7 млн грн туристического сбора поступило в местные бюджеты с июля по сентябрь 2025 по данным ГНС.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

234,4 миллиона гривен туристического сбора получили местные бюджеты за 9 месяцев 2025 года. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и в полтора раза больше, чем до начала полномасштабной.

Именно летний сезон традиционно становится золотым временем для туристической отрасли. Так, 91,7 млн грн туристического сбора уплатили бизнесы с июля по сентябрь 2025 года. Это на 20% больше, чем во втором квартале — 76,2 млн грн

Более половины туристического сбора — 53% или 125,2 млн грн — оплатил крупный бизнес: гостиницы, санатории, базы отдыха. Остальные 47% или 109,2 млн грн — малый бизнес, то есть владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Следует отметить, что поступления от малых предпринимателей выросли на 39%, а от крупного бизнеса — всего на 6,5% за этот период.

Регионы-лидеры

Столица остается постоянным лидером украинского туризма. Пятую часть или 51 млн грн туристического сбора уплатили в Киеве. 81% этой суммы поступил от крупного бизнеса.

На втором месте Львовщина с 42,5 млн грн — здесь доля крупного бизнеса меньше, 56%. Ивано-Франковская область замкнула тройку — 32,5 млн грн, в то же время 55% туристического сбора в регионе оплатил малый бизнес.

Больше всего в сезон отпусков выросла сумма туристического сбора в Одесской области. Несмотря на это, показатели региона за 9 месяцев все еще на 17% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

По сравнению с довоенным периодом в 5 раз выросла сумма туристического сбора на Буковине. При этом 90% суммы обеспечили владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Ивано-Франковская область также в лидерах: сумма туристического сбора за этот период выросла в 4,5 раза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
