S&P500 и Nasdaq обновили максимумы на новостях о замедлении инфляции

Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы в пятницу, 24 октября, на фоне оптимизма инвесторов после публикации данных об инфляции, которые оказались лучше прогнозов. Отчет усилил ожидания относительно дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и временно успокоил опасения относительно инфляционного давления от пошлин.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Неожиданное замедление цен

Долгожданный отчет Бюро статистики труда (BLS), публикация которого задержалась на девять дней из-за «шатдауна» правительства США, показал, что цены в сентябре росли медленнее, чем ожидалось.

Общая инфляция: Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% за месяц (против прогноза 0,4%) и на 3,0% в годовом измерении (против прогноза 3,1%).

Базовая инфляция: Показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос лишь на 0,2% за месяц (против прогноза 0,3%) и замедлился до 3,0% в годовом исчислении (с 3,1% в августе, против прогноза 3,1%).

Аналитики отмечают, что месячный рост базовой инфляции замедлился по сравнению с июлем и августом (когда был по 0,3%). Наибольший вклад в общий рост цен сделал скачок цен на бензин (+4,1%), тогда как другие категории показали более сдержанную динамику. В частности, стоимость жилья, имеющая большой вес в индексе, выросла лишь на 0,2%.

Рекорды на биржах

Инвесторы восприняли новость с энтузиазмом, расценив ее как зеленый свет для ФРС по снижению ставок.

S&P 500 вырос на 0,6% (за неделю +1,1%).

Nasdaq Composite поднялся на 0,8% (за неделю +1,2%).

Dow Jones Industrial Average прибавил 220 пунктов (0,8%) (за неделю +1,2%).

Все три основных индекса достигли новых рекордных значений. Технологический сектор был лидером роста. Акции Intel взлетели более чем на 6% после возвращения компании к прибыльности и оптимистичного прогноза доходов. Также подорожали бумаги Nvidia (+1,4%), Broadcom (+2,5%) и AMD (+5,8%).

Реакция других рынков и корпоративные новости

Облигации: Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,99%.

Валюты: Индекс доллара США снизился. Канадский доллар ослаб по отношению к доллару США после заявлений Дональда Трампа о прекращении торговых переговоров с Канадой.

Сырье: Цены на нефть (WTI) выросли на 0,3% до $61,90 за баррель на фоне санкций против российских компаний. Золото подешевело на 0,3% до $4130 за унцию.

Криптовалюты: Bitcoin торговался около $111 300.

Другие акции: Акции Procter & Gamble выросли на 2,2% благодаря сильным квартальным результатам. Бумаги Ford подскочили на 7% после отчетности. Target подорожал на 1% на новостях о сокращении 8% корпоративного персонала. В то же время акции Deckers Outdoor (владелец UGG) упали на 14%, а Newmont — на 7% после квартальных отчетов.

ФРС на пути к снижению ставок

Отчет по инфляции практически гарантирует, что ФРС снизит процентные ставки на своем заседании на следующей неделе (28−29 октября). Рынки оценивают вероятность такого шага почти в 100%.

Более того, данные усилили ожидания еще одного снижения ставки в декабре. Финансовые рынки сейчас закладывают в цены снижение ставки в целом на 0,5 процентного пункта до конца года, до диапазона 3,5%-3,75%.

Однако дальнейшая траектория остается неопределенной из-за опасений относительно возможного влияния пошлин Трампа на инфляцию и замедления на рынке труда.