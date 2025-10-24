Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 октября 2025, 16:07

Для дополнительного импорта газа Украине нужно около 2 миллиардов евро — Свириденко

Для финансирования дополнительного импорта газа, необходимого из-за российских атак, Украине нужно около 2 миллиардов евро. Эти средства будут привлечены из внутренних резервов и международных партнеров. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ.

Для финансирования дополнительного импорта газа, необходимого из-за российских атак, Украине нужно около 2 миллиардов евро.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Свириденко объяснила, что эта сумма будет покрыта двумя основными путями:

Внутренний резерв:

  • Использование средств из Резервного фонда (из которого уже была выделена часть финансирования).
  • Привлечение финансирования от банковского сектора Украины для поддержки деятельности компании «Нафтогаз».

Внешняя помощь партнеров (гранты и ссуды):

  • Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
  • Норвегия выделяет особый грант в размере 150 миллионов евро.
  • Кроме того, по итогам недавней встречи с министром энергетики Германии было объявлено о выделении дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд, которые также направят на импорт газа.

Премьер подтвердила, что Украина выполнила свой первоначальный план по накоплению 13,2 млрд куб. м газа в хранилищах. Однако из-за разрушений газовой инфраструктуры, вызванных российскими обстрелами, возникла острая необходимость срочно решать вопросы с дополнительными объемами импорта голубого топлива.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Эти средства получит НАК «Нафтогаз Украины» для закупки импортного природного газа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

