Для финансирования дополнительного импорта газа, необходимого из-за российских атак, Украине нужно около 2 миллиардов евро. Эти средства будут привлечены из внутренних резервов и международных партнеров. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ.
Для дополнительного импорта газа Украине нужно около 2 миллиардов евро — Свириденко
Свириденко объяснила, что эта сумма будет покрыта двумя основными путями:
Внутренний резерв:
- Использование средств из Резервного фонда (из которого уже была выделена часть финансирования).
- Привлечение финансирования от банковского сектора Украины для поддержки деятельности компании «Нафтогаз».
Внешняя помощь партнеров (гранты и ссуды):
- Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
- Норвегия выделяет особый грант в размере 150 миллионов евро.
- Кроме того, по итогам недавней встречи с министром энергетики Германии было объявлено о выделении дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд, которые также направят на импорт газа.
Премьер подтвердила, что Украина выполнила свой первоначальный план по накоплению 13,2 млрд куб. м газа в хранилищах. Однако из-за разрушений газовой инфраструктуры, вызванных российскими обстрелами, возникла острая необходимость срочно решать вопросы с дополнительными объемами импорта голубого топлива.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Эти средства получит НАК «Нафтогаз Украины» для закупки импортного природного газа.
Источник: Минфин
