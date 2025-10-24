Для дополнительного импорта газа Украине нужно около 2 миллиардов евро — Свириденко

Для финансирования дополнительного импорта газа, необходимого из-за российских атак, Украине нужно около 2 миллиардов евро . Эти средства будут привлечены из внутренних резервов и международных партнеров. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Свириденко объяснила, что эта сумма будет покрыта двумя основными путями:

Внутренний резерв:

Использование средств из Резервного фонда (из которого уже была выделена часть финансирования).

Привлечение финансирования от банковского сектора Украины для поддержки деятельности компании «Нафтогаз».

Внешняя помощь партнеров (гранты и ссуды):

Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Норвегия выделяет особый грант в размере 150 миллионов евро.

Кроме того, по итогам недавней встречи с министром энергетики Германии было объявлено о выделении дополнительных 60 миллионов евро в соответствующий фонд, которые также направят на импорт газа.

Премьер подтвердила, что Украина выполнила свой первоначальный план по накоплению 13,2 млрд куб. м газа в хранилищах. Однако из-за разрушений газовой инфраструктуры, вызванных российскими обстрелами, возникла острая необходимость срочно решать вопросы с дополнительными объемами импорта голубого топлива.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Эти средства получит НАК «Нафтогаз Украины» для закупки импортного природного газа.