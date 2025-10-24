Германия выделяет 60 миллионов евро на Фонд энергетической поддержки Украины

Германия оказывает значительную финансовую помощь для укрепления устойчивости критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром энергетики Германии Екатериной Райхе.

Германия внесет 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут направлены на ускорение поставок генераторов, необходимого энергетического оборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Углубление партнерства и подготовка к зиме

Главными темами встречи стали подготовка Украины к зиме и укрепление ее энергетической стойкости. Стороны договорились о таких шагах:

Создание совместной рабочей группы по энергетике.

Расширение индустриального сотрудничества между странами.

Проведение украинско-германского бизнес-форума в декабре в Берлине, которое должно стать площадкой для новых партнерств.

Юлия Свириденко также предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов по уже успешно реализуемой модели с Данией, Нидерландами, Францией и Швейцарией.

Поддержка по российским активам

Премьер-министр поблагодарила Германию за активную позицию по использованию российских замороженных активов.

Она подчеркнула, что макрофинансовая поддержка чрезвычайно важна, и немецкие партнеры поддерживают любой путь, который позволит использовать эти активы для помощи Украине и скорейшего завершения войны.