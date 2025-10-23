Вопрос дальнейшей валютно-курсовой политики и возможной девальвации гривны находится в полной ответственности Национального банка. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, комментируя дискуссии с Международным валютным фондом (МВФ).
«Решение за нами»: глава НБУ прокомментировал вопрос девальвации гривны на фоне сотрудничества с МВФ
Независимость решений и ответственность
Пышный подчеркнул, что сотрудничество с МВФ всегда концентрируется на вопросах ценовой стабильности и внешней устойчивости украинской экономики.
НБУ реализует свою валютно-курсовую политику в соответствии со стратегическими документами, согласованными в рамках действующей программы МВФ.
«Мы понимаем, как и наши партнеры, что окончательное решение, как и ответственность, остается за Нацбанком», — заявил глава НБУ.
Пышный добавил, что в ближайшие недели состоятся дискуссии, посвященные обсуждению новой программы сотрудничества.
«Политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, правомерность гривневых активов и макрофинансовую стабильность», — подчеркнул глава Нацбанка.
Напомним
Недавно Bloomberg сообщал, что МВФ усиливает давление на НБУ с требованием провести контролируемую девальвацию гривны. Этот вопрос рискует стать источником напряжения в преддверии решающих переговоров по новому пакету финансирования на сумму до $8 миллиардов.
