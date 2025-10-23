Multi от Минфин
українська
23 октября 2025, 19:28

«Решение за нами»: глава НБУ прокомментировал вопрос девальвации гривны на фоне сотрудничества с МВФ

Вопрос дальнейшей валютно-курсовой политики и возможной девальвации гривны находится в полной ответственности Национального банка. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, комментируя дискуссии с Международным валютным фондом (МВФ).

Вопрос дальнейшей валютно-курсовой политики и возможной девальвации гривни находится в полной ответственности Национального банка.
Фото: facebook.com/pyshnyy

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Независимость решений и ответственность

Пышный подчеркнул, что сотрудничество с МВФ всегда концентрируется на вопросах ценовой стабильности и внешней устойчивости украинской экономики.

НБУ реализует свою валютно-курсовую политику в соответствии со стратегическими документами, согласованными в рамках действующей программы МВФ.

«Мы понимаем, как и наши партнеры, что окончательное решение, как и ответственность, остается за Нацбанком», — заявил глава НБУ.

Пышный добавил, что в ближайшие недели состоятся дискуссии, посвященные обсуждению новой программы сотрудничества.

«Политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, правомерность гривневых активов и макрофинансовую стабильность», — подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним

Недавно Bloomberg сообщал, что МВФ усиливает давление на НБУ с требованием провести контролируемую девальвацию гривны. Этот вопрос рискует стать источником напряжения в преддверии решающих переговоров по новому пакету финансирования на сумму до $8 миллиардов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

BatonUA
BatonUA
23 октября 2025, 21:27
Янукович тримав доллар по 8 і спалив всі резерви. Зато бидло каже, от при янику було по 8. Зараз інші проффесори палять, щоб наступнику говорили от при Зе було 40−42
Страницу просматривают Andrew Andrew, Rusing и 32 незарегистрированных посетителя.
