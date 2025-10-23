НБУ улучшил прогноз международных резервов благодаря «репарационному кредиту»

Национальный банк Украины значительно повысил прогноз международных резервов на ближайшие годы. Регулятор ожидает, что к 2027 году объем резервов достигнет около $60 миллиардов. Об этом говорится в сообщении НБУ .

В частности, Нацбанк прогнозирует рост резервов:

на 2026 год — до $52,2 млрд (предыдущий прогноз составил $44,7 млрд).

на 2027 год — до $59,2 млрд (с $45,2 млрд).

Ключевой фактор — международная помощь и активы рф

НБУ объясняет такое оптимистическое изменение в прогнозах ожиданием стабильного и достаточного поступления международного финансирования.

«Объемы международной помощи сейчас достаточно, чтобы финансировать дефицит бюджета без эмиссии и поддерживать адекватный уровень резервов», — отметил Нацбанк.

Регулятор рассчитывает, что в ближайшие годы Украина сохранит высокие объемы международной поддержки, в частности, благодаря «репарационным кредитам» на основе обездвиженных российских активов. Это позволит поддерживать достаточный уровень резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка.

Напомним

По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины составляли $46,5 млрд. В сентябре они выросли на 1,1%.