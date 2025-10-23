Multi от Минфин
українська
23 октября 2025, 11:08

ЕС ввел 19-й пакет санкций против россии

Европейский Союз утвердил свой 19-й пакет санкций против россии. Ограничения направлены на ключевые сектора, включая энергетику и финансы, а также направлены на противодействие обходу уже действующих ограничений. Об этом сообщила глава дипломатии Е С Кая Каллас на своей странице у Х.

Европейский Союз утвердил свой 19-й пакет санкций против россии.
Фото: AI

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, а также на предприятия в Индии и Китае», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что новый пакет также содержит меры, направленные на борьбу с импортом российского сжиженного природного газа (СПГ) и нейтрализацию российского «теневого флота».

Помимо экономических ограничений, ЕС принимает меры по противодействию дестабилизационной деятельности.

«ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации», — добавила Каллас.

По ее мнению, эти шаги усложняют финансирование войны для режима Владимира Путина.

«Путину становится все труднее финансировать эту войну», — заявила глава дипломатии ЕС.

Читайте также: США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Детали 19-го пакета

Ранее Bloomberg сообщал, что главный акцент нового, 19-го пакета санкций ЕС — это лишение Москвы энергетических доходов и усиление давления на путина для начала мирных переговоров.

Издание обнародовало детали того, что должно войти в пакет:

  • Газ: Введение запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с января 2027 года, что годом ранее, чем предполагалось предварительными планами.
  • Финансы: Расширение санкций против российских банков, а также против финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптовалютных бирж, помогающих в обходе действующих ограничений.
  • Торговля: Введение торговых ограничений против китайских и индийских компаний.
  • Экспорт: Запрет на экспорт из россии товаров на сумму более 40 миллиардов евро (включая минералы, керамику и резину).
  • Транспорт: Введение санкций против более 100 танкеров так называемого «теневого нефтяного флота».

Какие санкции уже действуют

Основные группы действующих санкций:

Индивидуальные (персональные) санкции

  • Замораживание активов Активы и имущество подсанкционных лиц в ЕС блокируются.
  • Запрет на поездки Лицам запрещен въезд или транзит через территорию стран ЕС.
  • Запрет на финансирование: Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы подсанкционным лицам.
  • Кого касается: Более 2500 человек и организаций (политические деятели, олигархи, военные, пропагандисты, компании военно-промышленного комплекса).

Энергетический сектор

  • Нефть и Нефтепродукты: Запрет импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов по морскому пути. Установка ценового потолка (Price Cap) для продажи российской нефти третьим странам.
  • Уголь: Полный запрет на импорт русского угля.
  • Газ: Ограничение транзакций, связанных с газопроводами, таких как «Северный поток-1» и «Северный поток-2». (Из последних пакетов ожидаются ограничения на импорт СПГ).
  • Теневой флот: Введение санкций против танкеров и компаний, участвующих в транспортировке российской нефти, помогающей обходить ценовой потолок.

Финансовый сектор

  • SWIFT: Отключение большинства крупнейших российских банков (ВТБ, ВЭБ, «Россия», «Сбербанк») от международной платежной системы SWIFT.
  • Транзакции: Запрет на транзакции с ключевыми финансовыми учреждениями.
  • Депозиты: запрет на размещение крупных депозитов российских граждан и резидентов в банках ЕС.
  • Облигации: Запрет на предоставление ссуд и куплю/продажу российских государственных облигаций.
  • Криптоактивы: Ограничения на предоставление услуг с криптоактивами, а в последних пакетах — санкции против криптовалютных бирж, способствующих обходу.

Торговля и технологии

  • Товары двойного назначения: Широкий запрет на экспорт в россию высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в военных целях (полупроводники, электроника, квантовые компьютеры, авиационные и космические компоненты).
  • Промышленные товары: Ограничения на экспорт ряда промышленных товаров, критически важных для российской военной и экономической базы (в частности, минералы, керамика, резина, транспортные составляющие).
  • Импорт из РФ: Запрет на импорт из россии ряда товаров и сырья (например, древесины, алкоголя, морепродуктов).

Транспорт

  • Авиация Закрытие воздушного пространства ЕС для всех российских самолетов.
  • Морской транспорт: Запрет российским судам заходить в порты ЕС (с некоторыми исключениями для агропродукции и гуманитарных грузов).
  • Пропаганда: Приостановление вещания ряда российских СМИ на территории ЕС.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
