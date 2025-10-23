Европейский Союз утвердил свой 19-й пакет санкций против россии. Ограничения направлены на ключевые сектора, включая энергетику и финансы, а также направлены на противодействие обходу уже действующих ограничений. Об этом сообщила глава дипломатии
ЕС ввел 19-й пакет санкций против россии
Европейский Союз утвердил свой 19-й пакет санкций против россии. Ограничения направлены на ключевые сектора, включая энергетику и финансы, а также направлены на противодействие обходу уже действующих ограничений. Об этом сообщила глава дипломатии
«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, а также на предприятия в Индии и Китае», — заявила Каллас.
Она подчеркнула, что новый пакет также содержит меры, направленные на борьбу с импортом российского сжиженного природного газа (СПГ) и нейтрализацию российского «теневого флота».
Помимо экономических ограничений, ЕС принимает меры по противодействию дестабилизационной деятельности.
«ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации», — добавила Каллас.
По ее мнению, эти шаги усложняют финансирование войны для режима Владимира Путина.
«Путину становится все труднее финансировать эту войну», — заявила глава дипломатии ЕС.
Детали 19-го пакета
Ранее Bloomberg сообщал, что главный акцент нового, 19-го пакета санкций ЕС — это лишение Москвы энергетических доходов и усиление давления на путина для начала мирных переговоров.
Издание обнародовало детали того, что должно войти в пакет:
- Газ: Введение запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с января 2027 года, что годом ранее, чем предполагалось предварительными планами.
- Финансы: Расширение санкций против российских банков, а также против финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптовалютных бирж, помогающих в обходе действующих ограничений.
- Торговля: Введение торговых ограничений против китайских и индийских компаний.
- Экспорт: Запрет на экспорт из россии товаров на сумму более 40 миллиардов евро (включая минералы, керамику и резину).
- Транспорт: Введение санкций против более 100 танкеров так называемого «теневого нефтяного флота».
Какие санкции уже действуют
Основные группы действующих санкций:
Индивидуальные (персональные) санкции
- Замораживание активов Активы и имущество подсанкционных лиц в ЕС блокируются.
- Запрет на поездки Лицам запрещен въезд или транзит через территорию стран ЕС.
- Запрет на финансирование: Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы подсанкционным лицам.
- Кого касается: Более 2500 человек и организаций (политические деятели, олигархи, военные, пропагандисты, компании военно-промышленного комплекса).
Энергетический сектор
- Нефть и Нефтепродукты: Запрет импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов по морскому пути. Установка ценового потолка (Price Cap) для продажи российской нефти третьим странам.
- Уголь: Полный запрет на импорт русского угля.
- Газ: Ограничение транзакций, связанных с газопроводами, таких как «Северный поток-1» и «Северный поток-2». (Из последних пакетов ожидаются ограничения на импорт СПГ).
- Теневой флот: Введение санкций против танкеров и компаний, участвующих в транспортировке российской нефти, помогающей обходить ценовой потолок.
Финансовый сектор
- SWIFT: Отключение большинства крупнейших российских банков (ВТБ, ВЭБ, «Россия», «Сбербанк») от международной платежной системы SWIFT.
- Транзакции: Запрет на транзакции с ключевыми финансовыми учреждениями.
- Депозиты: запрет на размещение крупных депозитов российских граждан и резидентов в банках ЕС.
- Облигации: Запрет на предоставление ссуд и куплю/продажу российских государственных облигаций.
- Криптоактивы: Ограничения на предоставление услуг с криптоактивами, а в последних пакетах — санкции против криптовалютных бирж, способствующих обходу.
Торговля и технологии
- Товары двойного назначения: Широкий запрет на экспорт в россию высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в военных целях (полупроводники, электроника, квантовые компьютеры, авиационные и космические компоненты).
- Промышленные товары: Ограничения на экспорт ряда промышленных товаров, критически важных для российской военной и экономической базы (в частности, минералы, керамика, резина, транспортные составляющие).
- Импорт из РФ: Запрет на импорт из россии ряда товаров и сырья (например, древесины, алкоголя, морепродуктов).
Транспорт
- Авиация Закрытие воздушного пространства ЕС для всех российских самолетов.
- Морской транспорт: Запрет российским судам заходить в порты ЕС (с некоторыми исключениями для агропродукции и гуманитарных грузов).
- Пропаганда: Приостановление вещания ряда российских СМИ на территории ЕС.
