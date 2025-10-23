Multi от Минфин
українська
23 октября 2025, 11:35

Прогноз банкиров: большинство ожидает сохранения учетной ставки НБУ на уровне 15,5%

Большинство банкиров и финансовых экспертов, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина», прогнозируют, что по итогам заседания 23 октября Национальный банк Украины оставит учетную ставку неизменной — на уровне 15,5% годовых. Однако некоторые аналитики впервые допускают осторожное смягчение монетарной политики.

Большинство банкиров и финансовых экспертов, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина», прогнозируют, что по итогам заседания 23 октября Национальный банк Украины оставит учетную ставку неизменной — на уровне 15,5% годовых.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аргументы в пользу сохранения ставки (15,5%)

Эксперты, ожидающие, что ставка останется без изменений, ссылаются на сохранение инфляционных рисков и сезонные факторы.

Дмитрий Замотаев (Глобус Банк) считает, что 15,5% — оптимальное решение, которое рынок воспримет положительно, ведь инфляция снова начала расти после летнего снижения.

Сергей Гнездилов (Радабанк) согласен, указывая, что высокая ставка необходима для сохранения привлекательности гривневых депозитов и, соответственно, для сдерживания инфляции.

Прогнозы на понижение (до 15%)

Александр Печерицин (Райффайзен Банк) считает, что НБУ, вероятно, начнет цикл смягчения, прервав «цикл неизменной ставки», который длился семь с половиной месяцев.

По его мнению, осторожное снижение ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.) — до 15,0% может стать первым шагом для тестирования реакции рынка и устойчивости тенденции к снижению инфляции.

Ожидания по инфляции и ВВП

Банкиры отмечают, что лучшая динамика инфляции, зафиксированная в третьем квартале, может стать основанием для коррекции макропрогноза НБУ на 2025−2026 годы, в частности для улучшения прогноза инфляции и увеличения номинального ВВП.

Однако даже при благоприятном развитии инфляционных процессов эксперты ожидают, что темп снижения учетных ставок будет умеренным и растянутым во времени, а существенных изменений в прогнозах экономического роста пока не предвидится.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
