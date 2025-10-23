США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора россии. Это решение стало ответом на отсутствие реальных усилий Москвы по прекращению войны против Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Удар по нефтяным гигантам

Новые санкции направлены на усиление давления на российский энергетический сектор и ограничение способности Кремля получать доходы для финансирования войны и удержания ослабленной экономики.

«Пора прекратить убийства и немедленно согласиться на прекращение огня. Учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний россии, финансирующих военную машину Кремля», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

США призвали союзников присоединиться к этим санкциям, подчеркивая, что мир полностью зависит от готовности россии вести переговоры.

Кого коснулись санкции

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний россии, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«ЛУКойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более прямо или косвенно принадлежащие этим гигантам, автоматически блокируются даже если не были названы OFAC отдельно.

Вторичные санкции

Все активы и интересы в собственности подсанкционных лиц, находящихся на территории США или под контролем граждан США, теперь блокируются.

Министерство финансов США также предупредило иностранные финансовые учреждения, что они рискуют попасть во вторичные санкции, если:

они будут способствовать значительным транзакциям с подсанкционными компаниями.

будут предоставлять услуги, поддерживающие военно-промышленную базу россии.

OFAC подчеркивает, что конечная цель санкций не наказание, а изменение политики Кремля и принуждение к мирным переговорам. Ограничения могут быть пересмотрены или сняты при соблюдении россией соответствующих требований и законодательства США.