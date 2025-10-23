Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
23 октября 2025, 9:33 Читати українською

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора россии. Это решение стало ответом на отсутствие реальных усилий Москвы по прекращению войны против Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора россии.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Удар по нефтяным гигантам

Новые санкции направлены на усиление давления на российский энергетический сектор и ограничение способности Кремля получать доходы для финансирования войны и удержания ослабленной экономики.

«Пора прекратить убийства и немедленно согласиться на прекращение огня. Учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний россии, финансирующих военную машину Кремля», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

США призвали союзников присоединиться к этим санкциям, подчеркивая, что мир полностью зависит от готовности россии вести переговоры.

Кого коснулись санкции

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний россии, которые теперь внесены в черный список:

  • «Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.
  • «ЛУКойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более прямо или косвенно принадлежащие этим гигантам, автоматически блокируются даже если не были названы OFAC отдельно.

Вторичные санкции

Все активы и интересы в собственности подсанкционных лиц, находящихся на территории США или под контролем граждан США, теперь блокируются.

Министерство финансов США также предупредило иностранные финансовые учреждения, что они рискуют попасть во вторичные санкции, если:

  • они будут способствовать значительным транзакциям с подсанкционными компаниями.
  • будут предоставлять услуги, поддерживающие военно-промышленную базу россии.

OFAC подчеркивает, что конечная цель санкций не наказание, а изменение политики Кремля и принуждение к мирным переговорам. Ограничения могут быть пересмотрены или сняты при соблюдении россией соответствующих требований и законодательства США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
23 октября 2025, 9:46
#
Канарей, як ти там?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
