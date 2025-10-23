Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным в этом отопительном сезоне

Кабинет Министров принял решение о продлении действия механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.