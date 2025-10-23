Кабинет Министров принял решение о продлении действия механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) по электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения не будут повышаться в течение этого отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным в этом отопительном сезоне
Согласно решению, в течение отопительного сезона и до конца апреля 2026 тарифы для бытовых потребителей останутся на текущем уровне — 4,32 грн за кВт⋅час.
Льготный тариф
Также сохраняется льготная цена для граждан, использующих электроотопление:
- Льготный лимит: За объем потребления до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт·ч.
- Более лимита: При потреблении, превышающем установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт⋅час.
