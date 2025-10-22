Обвал цен на золото: Bloomberg назвал причины и озвучил прогноз

Резкое снижение цены на золото могло быть спровоцировано достижением психологической отметки в 1000 юаней за грамм на Шанхайской бирже. Об этом заявил стратег Bloomberg Пол Добсон. Он считает, что падение может быть более существенным, чем ожидалось, особенно если учесть поведение биткоина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Магия» круглых чисел и китайский фактор

Пол Добсон, стратег Bloomberg, предполагает, что достижение «круглого» числа — 1 000 юаней за грамм на рынке Шанхая — стало катализатором для резкого падения цены золота. Рынки часто реагируют на столь знаковые уровни краткосрочными коррекциями или даже масштабными разворотами трендов.

Эксперт отмечает, что в этом году именно Китай был одним из ключевых покупателей драгоценного металла, поэтому отметка в 1 000 юаней может стать важным уровнем сопротивления как минимум в ближайшей перспективе.

Читайте также: Золото подверглось самому стремительному обвалу за 12 лет

Опасная корреляция с биткоином

Другой стратег Bloomberg, Марк Кренфилд, напоминает о высокой корреляции, которую в последнее время демонстрировали золото и биткоин.

Кренфилд обращает внимание на такой фактор: биткоин пережил более значительное процентное падение из своего исторического максимума, чем золото. Однако, в настоящее время бычье позиционирование (то есть ожидание роста) на рынке золота намного экстремальнее.

Учитывая этот фактор, эксперт не исключает, что снижение цен на золото может продолжаться и дальше.