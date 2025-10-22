Резкое снижение цены на золото могло быть спровоцировано достижением психологической отметки в 1000 юаней за грамм на Шанхайской бирже. Об этом заявил стратег Bloomberg Пол Добсон. Он считает, что падение может быть более существенным, чем ожидалось, особенно если учесть поведение биткоина.
Обвал цен на золото: Bloomberg назвал причины и озвучил прогноз
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Магия» круглых чисел и китайский фактор
Пол Добсон, стратег Bloomberg, предполагает, что достижение «круглого» числа — 1 000 юаней за грамм на рынке Шанхая — стало катализатором для резкого падения цены золота. Рынки часто реагируют на столь знаковые уровни краткосрочными коррекциями или даже масштабными разворотами трендов.
Эксперт отмечает, что в этом году именно Китай был одним из ключевых покупателей драгоценного металла, поэтому отметка в 1 000 юаней может стать важным уровнем сопротивления как минимум в ближайшей перспективе.
Читайте также: Золото подверглось самому стремительному обвалу за 12 лет
Опасная корреляция с биткоином
Другой стратег Bloomberg, Марк Кренфилд, напоминает о высокой корреляции, которую в последнее время демонстрировали золото и биткоин.
Кренфилд обращает внимание на такой фактор: биткоин пережил более значительное процентное падение из своего исторического максимума, чем золото. Однако, в настоящее время бычье позиционирование (то есть ожидание роста) на рынке золота намного экстремальнее.
Учитывая этот фактор, эксперт не исключает, что снижение цен на золото может продолжаться и дальше.
Комментарии