Лучший комментарий сентября: как банк забрал средства умершего на собственные нужды

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2025, 14:44 Читати українською

Лучший комментарий сентября: как банк забрал средства умершего на собственные нужды

Клиентка, обратившаяся в банк за получением наследства узнала, что средств на счете уже нет. Победителем в конкурсе «Минфина» на лучший отзыв о работе банков в сентябре стала пользовательница под ником Asin4you, клиентка Ощадбанка. Она рассказала, почему не смогла получить наследство и как теперь готовится защищать свои права.

Клиентка, обратившаяся в банк за получением наследства узнала, что средств на счете уже нет.

Что произошло

«Пришла получать наследство. Когда нотариус делала запрос, деньги на счету были. Но когда пришла в банк, оказалось, что средств уже нет», — поделилась пользователь.

Менеджер финучреждения объяснила, что деньги списаны. А на уточняющий вопрос «куда именно», ответила: «Банк списал на свои нужды».

Пользователь отмечает, что такие действия банка противоречат законодательству, которое запрещает операции со счетами умерших до завершения процедуры наследования. Она усматривает в действиях банка признаки злоупотребления и юридической некомпетентности.

«Это дело уголовное и теперь мне остается тратить время и деньги на адвокатов и открывать уголовное дело», — считает Asin4you.

Позиция банка

В ответ на запрос «Минфина» в пресс-службе Ощадбанка отметили, что без конкретных данных клиента проверить ситуацию невозможно. Однако в общем порядке объяснили:

«Судя по описанной ситуации, на момент обращения в банк на счете уже не было денег, поэтому пользователь не смогла их получить. Это могло произойти, в частности, потому, что банк не получил надлежащим образом и своевременно документально подтвержденную информацию о смерти клиента».

В то же время в финучреждении отметили: если наследник обратится с заявлением о сторнировании списанной комиссии, такой вопрос может быть рассмотрен.

«Такое заявление можно подать в любом отделении Ощадбанка. После его рассмотрения банк может вернуть комиссию, списанную с даты смерти клиента», — сообщили в Ощаде.

Как комментируют ситуацию юристы

Юристы отмечают: с момента смерти человека его счета входят в состав наследства, и никакие операции с ними (снятие, списание, переводы) не могут проводиться. Среди исключений — оплата похорон или долгов наследодателя, но и эти действия требуют подтверждений и контроля со стороны нотариуса.

«Банк обязан заморозить счета после получения уведомления о смерти клиента, пока нотариус не оформит свидетельство о праве на наследство. Любое списание на „собственные нужды“ или „комиссию по обслуживанию“ после этого момента является безосновательным уменьшением наследственной массы. Такие действия могут содержать признаки ненадлежащего выполнения банком договорных обязательств и влекут гражданско-правовую ответственность (возмещение убытков, начисление процентов и т. п.)», — комментирует юрист практики реструктуризации и банкротства ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник.

Для разрешения ситуации автору отзыва эксперт советует обратиться в письменном виде в банк с требованием предоставить объяснения по поводу списания и копии внутренних документов, подтверждающих операции. Если банк не отреагирует — подать жалобу в НБУ о нарушении правил ведения счетов умерших клиентов. В случае подтверждения списаний без законных оснований, обратиться в суд с иском о взыскании неправомерно списанных сумм и процентов за пользование чужими средствами.

«Рекомендую наследникам действовать исключительно через нотариуса, фиксировать все запросы в письменном виде и не соглашаться на „устные объяснения“ от банка», — коротко подытожил Илья Колесник.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
22 октября 2025, 15:54
#
Ваші гроші,ті що у Вас в кишені. Якщо гроші в банку, то значить це гроші банку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Андрій М***к и 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами