Лучший комментарий сентября: как банк забрал средства умершего на собственные нужды

Клиентка, обратившаяся в банк за получением наследства узнала, что средств на счете уже нет. Победителем в конкурсе «Минфина» на лучший отзыв о работе банков в сентябре стала пользовательница под ником Asin4you, клиентка Ощадбанка . Она рассказала , почему не смогла получить наследство и как теперь готовится защищать свои права.

Что произошло

«Пришла получать наследство. Когда нотариус делала запрос, деньги на счету были. Но когда пришла в банк, оказалось, что средств уже нет», — поделилась пользователь.

Менеджер финучреждения объяснила, что деньги списаны. А на уточняющий вопрос «куда именно», ответила: «Банк списал на свои нужды».

Пользователь отмечает, что такие действия банка противоречат законодательству, которое запрещает операции со счетами умерших до завершения процедуры наследования. Она усматривает в действиях банка признаки злоупотребления и юридической некомпетентности.

«Это дело уголовное и теперь мне остается тратить время и деньги на адвокатов и открывать уголовное дело», — считает Asin4you.

Позиция банка

В ответ на запрос «Минфина» в пресс-службе Ощадбанка отметили, что без конкретных данных клиента проверить ситуацию невозможно. Однако в общем порядке объяснили:

«Судя по описанной ситуации, на момент обращения в банк на счете уже не было денег, поэтому пользователь не смогла их получить. Это могло произойти, в частности, потому, что банк не получил надлежащим образом и своевременно документально подтвержденную информацию о смерти клиента».

В то же время в финучреждении отметили: если наследник обратится с заявлением о сторнировании списанной комиссии, такой вопрос может быть рассмотрен.

«Такое заявление можно подать в любом отделении Ощадбанка. После его рассмотрения банк может вернуть комиссию, списанную с даты смерти клиента», — сообщили в Ощаде.

Как комментируют ситуацию юристы

Юристы отмечают: с момента смерти человека его счета входят в состав наследства, и никакие операции с ними (снятие, списание, переводы) не могут проводиться. Среди исключений — оплата похорон или долгов наследодателя, но и эти действия требуют подтверждений и контроля со стороны нотариуса.

«Банк обязан заморозить счета после получения уведомления о смерти клиента, пока нотариус не оформит свидетельство о праве на наследство. Любое списание на „собственные нужды“ или „комиссию по обслуживанию“ после этого момента является безосновательным уменьшением наследственной массы. Такие действия могут содержать признаки ненадлежащего выполнения банком договорных обязательств и влекут гражданско-правовую ответственность (возмещение убытков, начисление процентов и т. п. )», — комментирует юрист практики реструктуризации и банкротства ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник.

Для разрешения ситуации автору отзыва эксперт советует обратиться в письменном виде в банк с требованием предоставить объяснения по поводу списания и копии внутренних документов, подтверждающих операции. Если банк не отреагирует — подать жалобу в НБУ о нарушении правил ведения счетов умерших клиентов. В случае подтверждения списаний без законных оснований, обратиться в суд с иском о взыскании неправомерно списанных сумм и процентов за пользование чужими средствами.

«Рекомендую наследникам действовать исключительно через нотариуса, фиксировать все запросы в письменном виде и не соглашаться на „устные объяснения“ от банка», — коротко подытожил Илья Колесник.