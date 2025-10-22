Массированная атака на энергосистему: в большинстве регионов введены аварийные отключения света

В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

«Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для всех потребителей», — говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены, как только ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

Отмечается, что следить за актуальной информацией и графиками отключений можно на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго) своего региона.

Минэнерго призывает граждан рационально использовать электроэнергию, поскольку это помогает существенно снизить нагрузку на поврежденную систему.

По данным КГГА, в Киеве наблюдаются ограничения в работе электротранспорта из-за нестабильной ситуации в энергосистеме.