Швеция выделит Украине 35 миллионов евро дополнительной помощи через Всемирный банк

Швеция объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 385 миллионов шведских крон (35 млн евро). Средства будут направлены через механизм Всемирного банка. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции, отметив важность поддержки Украины накануне зимы.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Помощь предназначена для финансирования наиболее неотложных потребностей и поддержания устойчивости страны в сфере восстановления.

«Швеция усиливает поддержку Украины в преддверии зимы, выделяя 385 миллионов шведских крон на Фонд URTF Всемирного банка. Эти средства позволят удовлетворить острейшие потребности, укрепить устойчивость страны и поддержать долгосрочное восстановление», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Швеция первой в ЕС предоставила Украине дополнительное финансирование через Ukraine Facility.