Швеция объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 385 миллионов шведских крон (35 млн евро). Средства будут направлены через механизм Всемирного банка. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции, отметив важность поддержки Украины накануне зимы.
Швеция выделит Украине 35 миллионов евро дополнительной помощи через Всемирный банк
Помощь предназначена для финансирования наиболее неотложных потребностей и поддержания устойчивости страны в сфере восстановления.
«Швеция усиливает поддержку Украины в преддверии зимы, выделяя 385 миллионов шведских крон на Фонд URTF Всемирного банка. Эти средства позволят удовлетворить острейшие потребности, укрепить устойчивость страны и поддержать долгосрочное восстановление», — говорится в сообщении.
«Минфин» писал, что Швеция первой в ЕС предоставила Украине дополнительное финансирование через Ukraine Facility.
