Рада приняла за основу законопроект о 50% налоге на прибыль для банков

Верховная Рада Украины 21 октября поддержала в первом чтении законопроект № 14097 , который вводит временную повышенную ставку налога на прибыль для банков. За законопроект проголосовали 262 народных депутата.

Детали и цель законопроекта

Согласно принятому решению, на 2026 год для банков временно устанавливается ставка налога на прибыль в размере 50%. Кроме того, банкам запрещается уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков, полученных в прошлых периодах.

Эта мера является продолжением политики, направленной на налогообложение сверхприбылей банков, полученных в военное время. Председатель профильного комитета В Р Даниил Гетманцев ранее объяснял, что эти рекордные доходы стали возможны благодаря высоким учетным ставкам и операциям с государственными ценными бумагами.

Ожидается, что повышенная ставка принесет в бюджет поступления на сумму около 30 млрд. грн.

Напомним

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. Сейчас, в 2025 году, прибыль банков облагается налогом по ставке 25%.