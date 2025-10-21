Multi от Минфин
21 октября 2025, 16:38 Читати українською

Рада приняла за основу законопроект о 50% налоге на прибыль для банков

Верховная Рада Украины 21 октября поддержала в первом чтении законопроект № 14097, который вводит временную повышенную ставку налога на прибыль для банков. За законопроект проголосовали 262 народных депутата.

Верховная Рада Украины 21 октября поддержала в первом чтении законопроект № 14097, который вводит временную повышенную ставку налога на прибыль для банков.
Фото: AI

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали и цель законопроекта

Согласно принятому решению, на 2026 год для банков временно устанавливается ставка налога на прибыль в размере 50%. Кроме того, банкам запрещается уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков, полученных в прошлых периодах.

Эта мера является продолжением политики, направленной на налогообложение сверхприбылей банков, полученных в военное время. Председатель профильного комитета В Р Даниил Гетманцев ранее объяснял, что эти рекордные доходы стали возможны благодаря высоким учетным ставкам и операциям с государственными ценными бумагами.

Ожидается, что повышенная ставка принесет в бюджет поступления на сумму около 30 млрд. грн.

Читайте также: НБУ резко раскритиковал поднятие налога для банков до 50%

Напомним

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. Сейчас, в 2025 году, прибыль банков облагается налогом по ставке 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

zevs1
zevs1
21 октября 2025, 16:50
Большая часть банковского сектора Украины принадлежит государству, поэтому выглядит это как перекладывание из одного кармана в другой.
В любом случае банкиры останутся с хорошей премиией (бонус за результат всегда полагается)
