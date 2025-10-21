Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
21 октября 2025, 13:33

Почему повышение налогов для банков — это восстановление справедливости

Народные депутаты предлагают в третий раз установить 50% налог на доходы банков. Почему эта инициатива оправдана, и на чем зарабатывают банки, рассказал академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Народные депутаты предлагают в третий раз установить 50% налог на доходы банков.

Появление законопроекта об установлении повышенной ставки налогообложения прибыли банков является справедливой инициативой. За время войны прибыль до налогообложения банков увеличилась втрое, и основную роль в ее повышении сыграло государство.

Во-первых, благодаря государству (точнее фискальному дефициту) банки существенно нарастили свою ликвидность (в 4 раза по сравнению с началом войны).

Во-вторых, государственная монетарная политика остается очень благоприятной для банков. Высокие процентные ставки, которые НБУ перманентно удерживает с начала войны, обеспечивают банкам колоссальные объемы пассивных процентных доходов. Только от НБУ за размещение свободной ликвидности на депозитных счетах банки получили более 300 млрд. грн. процентных доходов за годы войны, а в целом от государства банки получили около 630 млрд. грн. процентов, из которых 47% приходится на ОВГЗ, а 42% — на депсертификаты НБУ.

Доля государственных средств в составе процентных доходов банков постоянно растет и за 8 месяцев 2025 г. составила 57% (в 2020 г. было 30%). Фактически это феномен существенного расширения государственного субсидирования банковской деятельности, которая очень не спешит расширять свои посреднические функции (уровень банковского кредитования экономики остается существенно ниже довоенных показателей — около 15% ВВП).

Повышение налоговой ставки на прибыль банков отвечает всем трем классическим функциям фискальной политики и позволит:

1. улучшить справедливость перераспределения доходов экономики — перераспределительная функция фискальной политики;

2. получить дополнительные средства для финансирования военных расходов — алокативная функция фискальной политики;

3. уменьшить фискальный дефицит — макростабилизационная функция фискальной политики.

Автор:
Данилишин Богдан
Заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Данилишин Богдан
Источник: Минфин


Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
