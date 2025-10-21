Тепло должны подать в украинские дома в течение 10 дней — «Укрэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» заявили, что начать поставки тепла в дома украинцев могут в течение 10 дней. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире «телемарафона».

Подробности

Зайченко отмечал, что за последний месяц потребление электроэнергии увеличилось более чем на 20%, это связано с похолоданием и отсутствием тепла.

Он добавил, что «надеется» на начало теплоснабжения в домах украинцев в течение 10 дней.

По его словам, это должно уменьшить потребление электроэнергии, поскольку сейчас потребители греются электроприборами.