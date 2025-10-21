В НЭК «Укрэнерго» заявили, что начать поставки тепла в дома украинцев могут в течение 10 дней. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире «телемарафона».
Тепло должны подать в украинские дома в течение 10 дней — «Укрэнерго»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Зайченко отмечал, что за последний месяц потребление электроэнергии увеличилось более чем на 20%, это связано с похолоданием и отсутствием тепла.
Он добавил, что «надеется» на начало теплоснабжения в домах украинцев в течение 10 дней.
По его словам, это должно уменьшить потребление электроэнергии, поскольку сейчас потребители греются электроприборами.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии