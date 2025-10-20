В Нью-Йорке запретили использовать ИИ для манипуляций с ценами на жилье

Штат Нью-Йорк ввел запрет на арендодателей использовать ИИ, чтобы согласовывать или фиксировать арендную плату. Соответствующий закон подписала губернатор Кэти Хочул с целью остановить «ценовые заговоры». Об этом сообщает The Verge.

Подробности

Дело в том, что компании типа RealPage предлагали арендодателям программное обеспечение, которое с помощью алгоритмов «оптимизирует» арендную плату и определяет «идеальную» цену.

Хотя в RealPage и заявляют, что их технология помогает повысить прибыльность бизнеса, такие алгоритмы «искажают рынок» и ухудшают положение арендаторов, когда жилищный кризис в США достиг исторического уровня.

По оценкам законодателей, использование таких систем стоило арендаторам около $3,8 млрд в 2024 году, а деятельность RealPage связывают со стремительным ростом рент по стране. Поэтому правительство США уже подало на компанию иск.