українська
20 октября 2025, 16:14

Индия продвигает рупию в качестве международной валюты для расчетов

Центральный банк Индии принимает меры для упрощения расчетов в национальной валюте для партнеров по зоне свободной торговли. Ключевым шагом является установление прямых курсов рупии к валютам других стран, что устраняет необходимость использовать доллар США в качестве промежуточного звена. Об этом сообщает Bloomberg 20 октября.

Центральный банк Индии принимает меры для упрощения расчетов в национальной валюте для партнеров по зоне свободной торговли.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Стратегический шаг

Эти действия являются частью более широкой стратегии премьер-министра Нарендры Моди, направленной на усиление роли рупии в международных транзакциях. Главная цель — сделать экономику Индии менее уязвимой к внешним экономическим потрясениям. Правительство страны считает, что наличие надежной международной валюты является жизненно важным для достижения цели стать «развитой нацией» к 2047 году.

Кроме того, расширение использования национальной валюты снижает риски и расходы для компаний, а также уменьшает потребность в хранении больших резервов иностранных валют. По мнению индийских властей, многополярная валютная система является более стабильным и предпочтительным вариантом для глобальной торговли.

Новые валютные пары и торговые соглашения

В начале этого месяца Резервный банк Индии объявил об установлении справочных курсов для дирхама ОАЭ и индонезийской рупии. Они дополнят уже существующие курсы к доллару США, евро, британскому фунту и японской иене. По данным источника, центробанк также работает над созданием аналогичных курсов для валют соседних стран и Маврикия.

Индия имеет соглашения о свободной торговле с более чем десятком стран и блоков, включая недавно подписанные договоры с Великобританией, Австралией и ОАЭ. В настоящее время ведутся переговоры об аналогичных соглашениях с США, ЕС, Перу, Оманом и Новой Зеландией. Во время всех этих переговоров Индия активно обсуждает возможность расчетов в рупиях.

Баланс между амбициями и геополитикой

Нью-Дели пытается действовать осторожно, чтобы эти шаги не воспринимались как целенаправленная кампания по дедолларизации. Ранее президент США Дональд Трамп обвинял страны БРИКС в попытках создать общую валюту, чтобы подорвать позиции доллара, однако Индия отрицала такие намерения.

Текущее состояние рупии

Несмотря на амбициозные планы, индийская рупия в этом году является одной из самых слабых азиатских валют, уступая только индонезийской рупии. На ее курс давят рекордный отток капитала с фондового рынка и опасения по поводу высоких пошлин со стороны США. Недавно центральный банк был вынужден вмешаться в рынок, продавая доллары для поддержки национальной валюты.

Согласно последним данным SWIFT, индийская рупия в настоящее время не входит в топ-20 самых популярных валют для глобальных платежей, где доллар США занимает первое место с долей 46,94%.

Механизм торговли в рупиях и его вызовы

Для реализации расчетов в рупиях Индия использует механизм специальных счетов «Востро» (Vostro accounts). Это счета, которые иностранные банки открывают в индийских банках в рупиях. Когда индийский импортер покупает товары, он платит в рупиях на этот счет, а когда индийский экспортер продает товары, деньги списываются с этого же счета.

Хотя несколько стран проявили интерес к этой системе, на практике она столкнулась с проблемами. Ярким примером является торговля с россией. Из-за значительного торгового дисбаланса (Индия импортирует из рф гораздо больше, в частности нефть, чем экспортирует), на российских счетах накопились миллиарды рупий, которые Россия не могла эффективно использовать или конвертировать.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 октября 2025, 16:56
#
Я просуваю різану газету як засіб міжнародних розрахунків. Досвід нашого дикого сусіда показує, що продав за рупії, вважай подарував.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
