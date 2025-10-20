Анджей Дуда вошел в наблюдательный совет финтех-стартапа, который называют «польским Revolut»

Бывший президент Польши Анджей Дуда, который в августе завершил свой срок полномочий, начал карьеру в бизнесе, став членом наблюдательного совета финтех-компании ZEN.com. Он заявил, что после лет на государственной службе хочет использовать свой опыт для поддержки технологий и инноваций, которые имеют реальное влияние на экономику. Об этом сообщает польское издание «Puls Biznesu» 20 октября.

Новая роль в «польском Revolut»

Компания ZEN.com, к которой присоединился Дуда, была основана в 2018 году в Жешуве. Ее часто называют «польским Revolut» из-за схожей бизнес-модели. Стартап предлагает клиентам мультивалютную карту с номером IBAN, позволяющую осуществлять расчеты в 28 валютах.

Свое решение присоединиться к финтех-сектору бывший президент объяснил несколькими причинами. Он отметил, что восхищается энергией молодых предпринимателей, которые «без комплексов реализуют свою стратегию развития». Свою роль в компании Дуда видит в надзоре за безопасностью для потребителей и во взаимодействии с регуляторами в странах, где ZEN.com получает новые лицензии, используя свой опыт в области административного и хозяйственного права.

Планы на будущее: от аналитики к политике

Бывший президент заверил, что не планирует бороться за пост премьер-министра, поскольку всегда рассматривал политику как государственную службу, а не погоню за должностями. Свое будущее он видит в двух основных направлениях: надзорно-консультативная деятельность в бизнесе и создание собственного аналитического центра. В то же время Дуда отметил, что не закрывает для себя путь к возвращению в активную политику.