Укрэнерго в понедельник вводит во всех областях ограничения для промышленности

НЭК «Укрэнерго» в понедельник, 20 октября, вводит во всех регионах Украины графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом говорится в сообщении компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«20 октября во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении.

Причина введения ограничений — последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Читайте: Два часа со светом, четыре — без: энергетики прогнозируют какие будут отключения зимой

Напомним

Сложная ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.