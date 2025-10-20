НЭК «Укрэнерго» в понедельник, 20 октября, вводит во всех регионах Украины графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрэнерго в понедельник вводит во всех областях ограничения для промышленности
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
«20 октября во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении.
Причина введения ограничений — последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Читайте: Два часа со светом, четыре — без: энергетики прогнозируют какие будут отключения зимой
Напомним
Сложная ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 1
Здесь сияют витрины.
И горят фонари,
Здесь сигналят машины.
От зари до зари. »